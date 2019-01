Kultúra

Oscar-díj - A kedvenc és a Roma című film kapta a legtöbb jelölést az Oscar-díjakra

A kedvenc és a Roma című filmet jelölte Oscar-díjra a legtöbb kategóriában az amerikai filmakadémia kedden Los Angelesben. Magyar alkotás nem szerepel a jelöltek között. 2019.01.23

A mexikói Alfonso Cuarón Roma című, önéletrajzi ihletésű, fekete-fehér alkotása, valamint Jorgosz Lanthimosz A kedvenc című kosztümös filmje 10-10 jelölést gyűjtött be. A Bradley Cooper rendezte, Csillag születik című romantikus zenés filmet, valamint Adam McKay rendezését, az Alelnök című politikai vígjátékot nyolc kategóriában jelölték, míg a Ryan Coogler által jegyzett Fekete Párduc hét, a Bryan Singer rendezte Bohém rapszódia pedig öt kategóriában esélyes.



A legjobb filmek mezőnyében nyolc alkotás versenghet az Oscar-szoborért: a Roma, A kedvenc, a Fekete Párduc, a Bohém rapszódia, a Csillag születik, az Alelnök, Spike Lee rasszizmus elleni politikai filmje, a Csuklyások: BlacKkKlansman és Peter Farellynek az amerikai szegregációs korszakban játszódó roadmovie-ja, a Zöld könyv. A kategóriában két jelölt is van, amely úttörőnek számít: a Fekete Párduc az első szuperhősfilm, a Roma pedig az első, streaming-szolgáltató által forgalmazott alkotás, amely esélyes a legjobb film díjára. A Netflix Romája ráadásul az első idegen nyelvű film lehet, amely elnyeri az elismerést.



A legjobb színésznő Oscar-díjára Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (A kedvenc), Lady Gaga (Csillag születik) és Melissa McCarthy (Megbocsátasz valaha?) esélyes. A legjobb férfi színész kategóriában Christian Bale (Alelnök), Bradley Cooper (Csillag születik), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Rami Malek (Bohém rapszódia) és Viggo Mortensen (Zöld könyv) közül kerülhet ki a díjazott.



A kedvenc című film két szereplője, Emma Stone és Rachel Weisz is bejutott a legjobb öt női mellékszereplő közé, kihívóik Amy Adams (Alelnök), Marina de Tavira (Roma) és Regina King (If Beale Street Could Talk). A férfi mellékszereplők közül Mahershala Ali (Zöld könyv), Adam Driver (Csuklyások: BlacKkKlansman), Sam Elliott (Csillag születik), Richard E. Grant (Megbocsátasz valaha?) vagy Sam Rockwell (Alelnök) kaphatja meg a díjat.

A rendezők közül Spike Lee (Csuklyások: BlacKkKlansman), Pawel Pawlikowski (Hidegháború), Jorgosz Lanthimosz (A kedvenc), Alfonso Cuarón (Roma), valamint Adam McKay (Alelnök) esélyes az Oscar-díjra.



Az operatőrök mezőnyében Lukasz Zal (Hidegháború), Robbie Ryan (A kedvenc), Caleb Deschanel (Mű szerző nélkül), Alfonso Cuarón (Roma), valamint Matthew Libatique (Csillag születik) száll versenybe.



Alfonso Cuarón Romáját - Mexikó Oscar-nevezését - a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában is jelölték Nadine Labaki rendezésével, a Kafarnaum című libanoni drámával, a lengyel Pawel Pawlikowski Hidegháború című alkotásával, a német Florian Henckel von Donnersmarck Mű szerző nélkül című drámájával és a japán Koreeda Hirokazu Bolti tolvajok című alkotásával együtt.



A legjobb animációs film Oscarjára A hihetetlen család 2., a Kutyák szigete, a Mirai - Lány a jövőből, a Ralph lezúzza a netet és Pókember - Irány a Pókverzum kapott jelölést.



Az eredeti forgatókönyvek közül A kedvencet, A hitehagyottat, a Zöld könyvet, a Romát és az Alelnököt válogatták be a mezőnybe, míg az adaptált forgatókönyvek jelöltjei közé a The Ballad of Buster Scruggs, a Csuklyások: BlacKkKlansman, a Megbocsátasz valaha?, az If Beale Street Could Talk és a Csillag születik került be.



A filmzenék közül a filmakadémia tagjai Ludwig Goransson (Fekete párduc), Terence Blanchard (Csuklyások: BlacKkKlansman), Nicholas Britell (If Beale Street Could Talk), Alexandre Desplat (Kutyák szigete) és Marc Shaiman (Mary Poppins visszatér) szerzeményét jelölték.



Magyar alkotás ezúttal nem került a jelöltek közé, bár Tóth Barnabás Susotázs című filmje ott volt a legjobb rövidfilmek szűkített listáján, Milorad Krstic Ruben Brandt, a gyűjtő című művét pedig a legjobb egész estés animációs filmek között tartották esélyesnek a jelölésre.



A 91. Oscar-díjkiosztó gálát február 24-én tartják a Los Angeles-i Dolby Színházban. Az elismeréseket 24 kategóriában ítélik oda.