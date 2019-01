Tony Mendez 78 éves volt

Elhunyt az Argo-akció című filmet ihlető CIA-ügynök

Antonio J. Mendez, akit a filmben a rendező, Ben Affleck alakított, 78 évesen hunyt el egy ápolási központban a marylandi Frederickben - erősítette meg a The New York Times hírét a család. Közleményük szerint Mendez Parkinson-kórban szenvedett.



A fedett akciókra specializálódott ügynök tervei alapján szabadítottak ki hat diplomatát, akiket túszként tartottak fogva Iránban. A diplomatákat egy készülő kanadai sci-fi film stábjának álcázták, így tudtak repülőre szállni és kijutni az országból az 1979-1981-es túszválság idején.



Mendez 1965-ben lépett be a CIA-ba, fedett ügynökként töltötte karrierjének 25 évét a hidegháború hadszínterein.



Az akcióról készült, 2012-ben bemutatott filmet 7 Oscar-díjra jelölték, hármat meg is kapott.