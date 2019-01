Kultúra

A Dal 2019 - Szekér Gergő és Oláh Gergő nyerte az első válogatót

hirdetés

A zsűri döntésével még Antal Tímea feat. Demko Gergő, a Konyha és a Nomad, a tévénézők szavazataival Deniz jutott tovább az elődöntőbe a Duna Televízióban és a Duna World-ön sugárzott élő showműsorban.



Szekér Gergő Madár, repülj! című dala, valamint Oláh Gergő előadásában a Hozzád bújnék egyaránt 41 pontot kapott a zsűritől. 39 pont jutott Antal Tímea feat. Demko Gergő dalának, a Kedves Világ!-nak, negyedikként jutott tovább a Konyha együttes és a Százszor visszajátszott 38 ponttal, ötödikként pedig a Nomad zenekar A remény hídjaival, 35 ponttal.



Az első válogatón a négy zsűritag zenész, előadó - Vincze Lilla, Both Miklós, Mező Misi és Nagy Feró - mellett az ötödik zsűritag a közönség volt. A nézők a produkciók elhangzása alatt 1-től 10-ig pontozhattak SMS-ben, ezeket összesítették, átlagolták és hozzáadták a négy zsűritag pontjaihoz, így jutott tovább öt dal.



A hatodik továbbjutó a nézők szavazataival Deniz és az Ide várnak vissza című dal lett, így ő is bekerült az elődöntőbe.



A második válogatót január 26-án, a harmadikat február 2-án rendezik, ezekből is hat-hat dal jut a két elődöntőbe, amelyeket február 9-én és 16-án tartanak. A Dal 2019 február 23-i döntőjébe nyolc produkció jut.



A Dal 2019-ről a https://www.mediaklikk.hu/adal oldalon, valamint a műsor Facebook és Instagram oldalán található bővebb információ.