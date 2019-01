Kultúra

Ezek a filmek taroltak az észak-amerikai mozikban

Nagy meglepetést szerzett a Kevint Hart és Bryan Cranston főszereplésével forgatott The Upside, mely a nyitó hétvégi jegyeladásokkal a várakozásokat kétszeresen is felülmúlta. 2019.01.13 19:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Életrevalók alapján készült amerikai film, a The Upside 19,5 millió dolláros (5,4 milliárd forint) jegyárbevételével legyőzte az Aquamant, a tengeri szuperhősről szóló filmet az észak-amerikai mozis hétvégén - írta iparági becslésekre hivatkozva a Variety.com.



Nagy meglepetést szerzett a Kevint Hart és Bryan Cranston főszereplésével forgatott The Upside, mely a nyitó hétvégi jegyeladásokkal a várakozásokat kétszeresen is felülmúlta.



A film az STX filmstúdió első olyan produkciója, amely megnyerte a bemutató hétvégét és a Rossz anyák után a második legnagyobb nyitó bevételt érte el a cég filmjei közül.



A The Upside egy világsikert aratott francia film, a 2011-es Életrevalók alapján készült, azonban rögös út vezetett addig, amíg a nagyközönség is megismerhette.



A bénulás miatt kerekesszékbe kényszerült milliárdos és a segítségére felvett börtönviselt fekete férfi barátságának történetét a The Weinstein Co. terjesztette volna, miután 2017-ben a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatták.



Miután napvilágra kerültek Harvey Weinstein szexuális zaklatási ügyei, a film egy időre dobozban maradt, míg az STX és a Lantern Capital meg nem vásárolták a jogokat és Neil Burger rendezővel újra nem vágták, hogy szélesebb közönség számára is bemutatható legyen.



Az Aquaman három hétig uralta az észak-amerikai mozis toplistát, most 17 milliós hétvégéjével visszaszorult a második helyre. Globális jegyárbevétele ezzel meghaladta az egymilliárd dollárt.



A Sony kutyás mozija - Egy kutya hazatér - a toplista harmadik helyén debütált 11,3 millió dolláros jegyeladással.



A negyedik és ötödik helyet szintén Sony-produkciók foglalták el, a Pókember - Irány a Pókverzum újabb 9 milliót, a Végtelen útvesztő pedig 8,9 milliót keresett.