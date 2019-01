Programajánló

Fennállása 50. évfordulóját ünnepli a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

Fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepli idén a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, az együttes koncertnaptára szinte egészen 2020-ig megtelt fellépésekkel. 2019.01.12 12:21 MTI

Molnár Éva, a szolnoki Bartók Béla Kamarakórus igazgatója - aki maga is kerek évfordulót ünnepel, épp harminc éve karnagya az együttesnek - az MTI-nek elmondta: a kórust a szolnoki városi tanácsa 1969 januárban alapította, azóta is hivatásos együttesként működik. Fenntartója alapítás óta az önkormányzat, működéséhez támogatást nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma - közölte.



A kórus a jubileumi sorozatát január 22-én, a városi magyar kultúra napi ünnepségen kezdi el: két, szintén ötven éves jubileumát ünneplő szolnoki együttessel, a Légierő Zenekar Szolnokkal és a Szolnoki Népdalkörrel lép a közönség elé - számolt be.



A kórusvezető bízik abban, hogy nagy népszerűségnek örvendenek majd a jubileumi sorozat programjai, amelyekről részleteket a későbbiekben közölnek.



A Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus Magyarország egyetlen hivatásos női kamarakórusa, 2017. július 1-től önálló költségvetési szervként működik.