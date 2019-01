Programajánló

Új színház és közösségi tér nyílik Ferencvárosban

hirdetés

A Ráday utcai helyszínen elsősorban a színházi improvizáción lesz a hangsúly, de irodalmi programok, környezettudatossággal kapcsolatos workshopok, tréningek, társasjáték-estek, családi mesedélelőttök és filmvetítések is lesznek.



Az Itt és Most Színház és Közösségi Tér január 24-tól 27-ig ingyenes nyitófesztivált rendez, amelynek programjában improvizációs kurzus, zenés népmese-játék, társasjáték klub, színházi előadás és a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) estje is szerepel - derül ki az irodalmi szervezet MTI-hez elküldött közleményéből.



Az új helyszín ad otthont a FISZ líra műhelyének, amelynek tagjai közül Lukács Flóra, Makáry Sebestyén és Élő Csenge mutatkozik be a közönségnek a január 26-i est keretében, de külön blokkot szentelnek Csepregi János, Neszlár Sándor és a Margó-díjas Mécs Anna tavaly megjelent köteteinek is.



A Startfeszt programjai között szerepel egy válogatás az elmúlt évek legsikeresebb erdélyi animációs és rövidfilmjeiből, levetítik Felméri Cecília Mátyás, Mátyás; Búzási Gyopár Babuka a fűben, Láng Orsolya Szezon után és Bertóti Attila Ariadné fonala című alkotását is.



Emellett január 27-én, vasárnap lesz családoknak szóló improvizációs előadás - derül ki a programból.