Programajánló

Még egy hétig látható a Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete a Nemzeti Galériában

Még egy hétig, január 13-ig látható a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete című kiállítása; a 20. század második felének figurális brit festészetét, az úgynevezett Londoni Iskolát bemutató tárlat január 12-i finisszázsára különleges programokkal készülnek. 2019.01.05 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az MNG közleménye szerint a finisszázs nem elsősorban a zárásról szól, hanem a kiállításhoz kapcsolódó értelmezések bővítéséről és továbbgondolásáról.



Ennek jegyében január 12-én a látogatók a kiállítás társkurátora, Fehér Dávid vezetésével nézhetik végig a tárlatot, emellett meghallgathatják Radák Eszter festőművésznek, illetve az ArtMagazin szerkesztő-párosának, Topor Tündének és Winkler Nórának a vezetését is.



Mint írják, a kiállítás elmélyültebb megértését segíti Radnóti Sándor esztéta, egyetemi tanár és Kántor Péter költő-műfordító beszélgetése is. A társművészetek részéről Réti Anna táncelőadása és a Barcsay Jenő Emlékzenekar koncertje színesíti a finisszázs programját.



A záró rendezvényen újabb pop-up kiállítás nyílik a kortárs magyar képzőművészet fiatal és középgenerációs képviselőinek munkáiból a kiállításhoz kapcsolódva. A közlés szerint Fridvalszki Márk, Gosztola Kitti, Halász Péter Tamás, Molnár Zsolt, Szabó Ádám és Szalai Dániel munkái egyfajta szekunder teremtés kulisszáiba vezetik be a nézőket. A kiállítást Tóth Kinga hangköltészeti performansza nyitja meg.