Zenés előadások, vígjátékok a fővárosi színházakban szilveszterkor

Különleges produkciók, zenés előadások, vígjátékok láthatók a fővárosi színházakban szilveszterkor: a kínálatban a Pál utcai fiúk, a Férjek és feleségek, a My Fair Lady és a Meseautó is szerepel.

A Magyar Állami Operaház az Erkel Színházban a hagyományokhoz híven idén is A denevér című előadással várja a közönséget az év utolsó napján.



A legtöbb színházban dupla előadást játszanak december 31-én, emellett több helyen pezsgővel, üdítővel, süteménnyel várják azokat, akik színházban töltik a szilveszter estét.



A Vígszínházban a Molnár Ferenc regénye nyomán készült Pál utcai fiúk című zenés darabot játsszák délután és este, a Pesti Színházban, szintén két alkalommal, a Játszd újra, Sam! című Woody Allen-vígjáték látható.



A Madách Színházban délután és este is a Meseautó című, a legendás film alapján készült zenés darab szerepel a műsoron. Az Orlai Produkció a Belvárosi Színházban a Férjek és feleségek című előadást játssza délután és este, míg a Hatszín Teátrumban a Párterápia látható ezen a napon szintén két alkalommal.



A Centrál Színházban ugyancsak kétszer látható hétfőn a My Fair Lady, G. B. Shaw darabjának musicalváltozata a férfi és a nő örök párviadaláról. A szegény virágáruslány történetét feldolgozó művet Tompos Kátya és Alföldi Róbert főszereplésével játsszák.



A Katona József Színházban délután és este A két Korea újraegyesítése című darab látható, amely ironikus-humoros történet-töredékek sorozata. A Kamrában szintén két alkalommal játsszák az Ürgék című darabot, amely szubjektív korrajz és női látlelet a férfiakról, sok zenével és humorral.



Az Örkény Színházban este Molnár Ferenc A hattyú című vígjátékát játsszák.



A Radnóti Színházban A művésznő és rajongói című Osztrovszkij-komédiát láthatja a közönség. A színházi világban játszódó mű a fiatalok vágyai és a boldoguláshoz szükséges kompromisszumok ellentétét járja körül.



A Thália Színház programján délután és este is Francis Veber vígjátéka, a Legyen férfi, Monsieur Pignon! szerepel, amely az Addig jár a korsó a kútra... című film színpadi változata.



A Magyar Színházban hétfőn délután a Folytassa, Ciceró! avagy Botrány a törvényszéken című zenés bohózat szerepel a programban, míg az Átriumban délután és este a Chicago című zenés produkciót játsszák.



A József Attila Színház a SzínHázibuli című szilveszteri műsorral várja a nézőket hétfőn délután és este. Az összeállításban operettek, köztük a Csárdáskirálynő, a Csókos asszony és a Fekete Péter dalai, kabaréjelenetek, popslágerek kaptak helyet.



A Játékszínben az év utolsó napján a Legyen a feleségem! című vígjátékot láthatja a közönség két alkalommal. Az Újszínházban délelőtt A királylány bajusza című zenés mesejáték, majd délután és este A kegyelmesasszony portréja látható szilveszteri meglepetéssel.



A Karinthy Színházban A piszkosak című vígjátékkal búcsúztatják az óévet; a Nézőművészeti Kft.-vel közös előadást két alkalommal is műsorra tűzik hétfőn.



A Budapest Bábszínházban a gyerekeket délelőtt a Marék Veronika könyvei alapján készült Boribon és Annipanni című előadással várják.

A RaM Colosseumban délután az ExperiDance Ezeregyév - Generációk című szilveszteri gálaelőadása látható. A Fővárosi Nagycirkusz a Szikramanók - Karácsonyi kaland a cirkuszban című előadására hétfő délután és este várják a közönséget. A műsorban egy varázslatos történetet mesélnek el cirkuszi attrakciók segítségével. A Müpa Sátorban a Recirquel Újcirkusz Társulat az év végi ünnepek hangulatát idéző produkciója, a Kristály látható december 31-én három alkalommal.



A Müpa legszebb hagyományai közé tartozik Haydn zenéjével kezdeni az új évet. Január 1-jén délután a fiatalok számára meghirdetett koncerten A teremtés című oratórium legnépszerűbb részletei szólalnak meg Fischer Ádám vezényletével, este pedig teljességében hallható a mű. Az újévi hangversenyen a Düsseldorfi Tonhalle Zenekar játszik, a Magyar Rádió Énekkara vállalja a kórus szerepét, Fatima Said egyiptomi szoprán, Uwe Stickert német tenor és Sebestyén Miklós magyar bariton alkotja a nemzetközi szólistagárdát.



Szilveszterkor a Magyar Állami Operaház az Erkel Színházban A diótörő című mesebalettet tűzi műsorra délelőtt, este pedig ifj. Johann Strauss főműve, A denevér látható. A január 1-jei újévi koncerten Hamar Zsolt vezényletével többek között Beethoven IX. szimfóniájával köszönti a társulat 2019-et.



A Budapesti Operettszínházban délután és este is az Apáca Show című musical látható, január elsején pedig hagyományaikhoz híven operettgálával nyitják az új évet.