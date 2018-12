Kultúra

Cziráki Miklós színpadi koordinátor kapta idén a Bujtor-emlékgyűrűt

Idén nyolcadik alkalommal adták át az emlékgyűrűt, a díjazottat a veszprémi színházi dolgozók idén is titkos szavazással választották meg.



Bujtor Judit, Bujtor István színész-rendező özvegye hangsúlyozta: férje számára mindig is fontosak voltak a színházi háttérdolgozók, ezért alapították meg halála után az emlékdíjat.



Oberfrank Pál, a veszprémi Petőfi Színház igazgatója pedig arról beszélt: Bujtor István emlékét őrzik és ápolják Veszprémben.



Az elismerést először 2011-ben Somogyi György fővilágosító, 2012-ben Török Virág kellékes, 2013-ban Petrik Péter lakatostár-vezető, 2014-ben Kellerné Egresi Zsuzsanna értékesítési vezető, 2015-ben Nagy Attila cipész, 2016-ban Liszi Zsuzsanna jelmezgyártás asszisztens és jelmeztáras, 2017-ben Cziráki János színpad- és zsinórmester vehette át.



Az idei díjazott, Cziráki Miklós 1986 óta dolgozik a veszprémi Petőfi Színházban. Díszletesként kezdett, volt színpadmester és műszakvezető is, jelenleg színpadi koordinátorként dolgozik.