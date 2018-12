Kultúra

Továbbra is Vidnyánszky Attila vezeti a Magyar Teátrumi Társaságot

hirdetés

Erről hétfői budapesti tisztújító közgyűlésén döntött az MTT tagsága.



A szakmai szervezet budapesti sajtótájékoztatóján elhangzott: négy alelnököt is választottak. A következő öt évben Szabó Ágnes, a Gózon Gyula Kamaraszínház; Cseke Péter, a kecskeméti Katona József Színház; Pataki András, a Soproni Petőfi Színház és Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója az MTT új elnökségének tagja. A társaság új Felügyelő Bizottságot is választott.



Vidnyánszky Attila, az MTT elnöke arról beszélt, hogy büszkék lehetnek az elmúlt tíz év munkájára. Kiemelte: az elmúlt 8-9 évben az általuk kitalált, felépített rendszer szerint működik az egész színházi szakma, egyre több nézőt befogadva, egyre több színházi hellyel gazdagodva.



Elmondta: a közgyűlésen három új tag - a Fórum Színház, a Magyarországi Német Színház és a Budapest Táncszínház - nyert felvételt, így 68-ra bővült a Magyar Teátrumi Társaság tagsága. "A szakma és a magyar kultúra jövőjét is meghatározni tudó érdekképviseleti szerv, és ebből adódóan nagyon komoly a felelősségünk és így is állunk hozzá a munkához" - fogalmazott.



A következő évek munkájáról szólva elmondta, hogy számos dolgot újra kell szabályozni, tehát az előadóművészeti törvény módosítása az egyik legfontosabb feladat. A befogadószínházak ügye, a pajtaszínházak, az amatőr színházak újraélesztése is központi témájuk és a nemzeti alaptantervvel kapcsolatban is van feladatuk.



A hétfői közgyűlésen a résztvevők beszámolót hallhattak a Magyar Teátrumi Társaság alapítása óta eltelt tíz évről és megvitatták az aktuális színházszakmai kérdéseket.



Szabó László, az MTT titkára két napirendi pontot emelt ki, a társasági adó (TAO) kérdését - hogy mi fog történni a magyar színházi világban a társasági adó rendszerének megszűnése után -, és a nemzeti alaptanterv témáját.



Mint mondta, rengeteg érv, gondolat elhangzott a közgyűlésen a TAO-helyzettel kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a közgyűlés kinyilvánította, hogy a Magyar Teátrumi Társaság együttműködik a kulturális kormányzattal, és segítségére lesz abban, hogy hogyan kell a TAO megszűnése utáni helyzetben fellépni, milyen módon kell a magyar színházi világ finanszírozottságát és működését megőrizni.



Mint mondta, arról is határoztak, hogy a nemzeti alaptantervvel kapcsolatosan és az oktatás, színházi nevelés területén a MTT aktív szereplő kíván lenni.



Az alelnökök közül Szabó Ágnes a szervezet sokszínűségét emelete ki, mint mondta, az elnökség tagjaként sokrétű feladatot láthatnak el. Cseke Péter arról beszélt, hogy a kezdetek óta a tagok száma tízszeresére nőtt. Pataki András a közeljövő feladatairól szólva a színházpedagógiai témakört és a határon túli színházi együttműködéseket emelte ki. Oberfrank Pál elmondta: úgy érzi, hogy a szakma egyre inkább egymásra talál, mindenkivel megtalálják a közös nevezőt, hogy együtt tudjanak dolgozni a közönségért.