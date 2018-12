Kultúra

Kihirdették a Magyar Sommelier Szövetség szakmai díjait

Öt kategóriában ítélte oda Par Excellence szakmai díjait a Magyar Sommelier Szövetség (Masosz), amely immár ötödik éve díjazza a legjobb magyarországi pincészetet, borkereskedőt, boros éttermet, szakírót, valamint oktatót. 2018.12.10 15:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Termelő kategóriában a tokaji Holdvölgy Pincészet nyerte el a Par Excellence díjat - közölte az MTI-vel hétfőn a Masosz.



Az indoklás emlékeztet: a birtok 1998-ban kezdte meg tevékenységét, szőlőt jelenleg 26 hektáron művelnek. Első boraikat 2006-ban készítették, termékpalettájuk azóta is a helyi hagyományokra építve, saját stílusjegyekkel jeleníti meg a borvidék egyediségét és gazdagságát. Boraik számos jó nevű külföldi étterem itallapját is gazdagítják, valamint jelentős nemzetközi versenyeken nyernek aranyérmeket.



Kereskedő kategóriában a díjazott a Radovin. A jelenleg négy fővárosi üzlettel működő borkereskedés 2001 óta részese a forgalmazásnak, amikor megnyitotta hűvösvölgyi egységét. Azóta választéka folyamatosan bővül, hazai és külföldi italok széles skáláját kínálva. Vevőik jelenleg tizenkilenc ország borai közül választhatnak, ezek mellé üzleteikben falatokat is kínálnak, valamint kávézni is lehet - áll a méltatásban.



Vendéglátó kategóriában a Márga részesült az elismerésben. A csopaki Szent Donát Birtok étterme több mint tíz éve kínál vendégeinek komplett gasztronómiai élményt, szép kilátással a Balatonra. Az ételválaszték kialakításakor a régiós alapanyagokat részesítik előnyben, úgy, hogy a fogások jól harmonizáljanak boraikkal. Több rendezvényt is tartanak azzal a céllal, hogy a környék kultúráját is népszerűsítsék - közölte a Masosz.



Szakíró kategóriában Dékány Tibor, a Bor és Piac magazin szerkesztője lett a díjazott. A zsűri indoklása szerint Dékány Tibor több évtizedes munkássága során elsősorban a szőlőhegyi táj szépségét és a bor varázsát, az ember ezekhez való viszonyát tartotta megjelenítésre fontosnak. Fotóművészként is tevékenykedik, képeivel sok szőlészeti és borászati témájú könyvet illusztrált. Egy felvétele elnyerte a Terroir d'Images nemzetközi verseny nagydíját. Számos szakmai szervezet is soraiba fogadta.



Oktató kategóriában Sárkány Péter nyerte a díjat. Hazai és franciaországi egyetemi végzettségekkel hosszú éveken át folytatott kutatói és szakértői munkát, többek között a BME első élelmiszerminősítő szakmérnökeként és a MÉTE szakosztályi titkáraként. A mai napig sokat zsűrizik nemzetközi borversenyeken. Tudását és gyakorlati tapasztalatait tanfolyamok oktatójaként is hasznosította, írásait rendszeresen közlik szaklapok - méltatták a díjazottat.



A Par Excellence díjban azok a hazai szakemberek részesülhetnek, akik folyamatos magas színvonalú tevékenységükkel eredményesen járulnak hozzá a magyar éttermi kultúra minőségének növeléséhez, különös tekintettel a bor- és italfogyasztás színvonalának javítására, valamint a vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek széleskörű terjesztésére.



A jelöltekre első körben a szövetség tagjai szavaznak, majd az így összeálló lista alapján az elnökségi tagok hozzák meg az egyhangú döntést.

A Par Excellence díj egy plakett, amelyet a díjazottak ünnepélyes keretek között a jövő évi Magyar Sommelier Bajnokság döntőjén vesznek át.