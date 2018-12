Kultúra

Fennállása 70. évfordulóját ünnepli jövőre az Alba Regia Táncegyüttes

Fennállása hetvenedik évfordulóját ünnepli jövőre az Alba Regia Táncegyüttes, ezért az egész évadot felölelő programsorozatot tartanak a jubileum jegyében. 2018.12.08

Az emlékévet felvezető pénteki sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András polgármester megállapította, hogy "a hetven év során a táncegyüttes mozgalommá vált, hisz generációk nőttek fel táncukat csodálva". A közönség sokat kapott már tőlük az évek során, ez most hatványozottan így lesz az emlékévben - fűzte hozzá.



A polgármester megjegyezte, hogy az Alba Regia Táncegyüttes nélkül nem létezne a fehérvári Táncház, amely egyfajta kulturális központja a városnak. A jubileumi év egyik kézzelfogható eredménye lehet, hogy az épület a város tulajdonába kerül, s akkor elkezdődhet a felújítása, ezzel biztosítva, hogy a következő évtizedekben tovább szolgálja a táncosokat - hangsúlyozta.



Juhász Zsófia, a táncegyüttest fenntartó Alba Regia Táncegyesület elnöke elmondta, hogy a jubileumi évre a Csoóri-program keretében csaknem húszmillió forintot nyertek, így valóban mindent meg tudnak mutatni magukból. Megemlítette, hogy könyv is készül az egyesület eddigi évtizedeiről.



A 2019-es év nyitányaként - több évtizedes hagyományt követve - rendezik meg a Vigasságcsinálók bálját február elején, majd egy héttel később a Néptáncosok IV. Fehérvári Találkozóját tartják a Táncházban. Márciusban szólótáncversenyt rendeznek, áprilisban pedig a Generációk találkozóján és a tánc világnapján ünnepelnek közösen.



Az évad folyamán gyermek és ifjúsági néptáncegyüttesek fesztiváljára és a Szenior Csoportok II. Fehérvári Találkozójára is sor kerül. Augusztus 20-án, a Királyi Napok keretében pedig bemutatják 70 éves jubileumi gálaműsorukat.



Az Alba Regia Táncegyüttest 1949-ben alapították, azóta valamennyi magyar néptáncfesztiválon elismeréseket és díjakat nyertek el egyéni, kamara- és együttes kategóriában a népzene és különböző koreográfiák bemutatásával. A magyarországi néptáncegyüttesek minősítő rendszerében a legmagasabb kategóriába tartoznak.



Mintegy 500 fiatal - óvodás kortól 60 éves korig - 12 csoportban biztosítja az együttes folyamatos utánpótlását. Műsorunkban szinte az egész magyar nyelvterület táncai, dalai szerepelnek.