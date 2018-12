Programajánló

Bárány napokat rendeznek a hétvégén országszerte

hirdetés

A bárányhús az iparilag előállított húsokhoz képest magasabb minőségű élelmiszer, hiszen a legeltetésnek köszönhetően az állatok a szabadban nevelkednek, mozognak, így jobb a zsírsavösszetételük is. A legeltetés egyben a környezetre is jó hatással van, a helyben termelés és fogyasztás pedig tovább csökkenti az ártalmas környezeti hatásokat, például a szállítás minimalizálásával - áll közleményben.



A program ötletgazdái remélik, hogy az országos kampánnyal jobban fel tudják hívni a figyelmet erre a húsfélére és fogyasztásának jótékony hatásaira. A programban résztvevők listája folyamatosan bővül, amelyről a projekt Facebook-oldalán, vagy weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.



Akik a hétvégén nem tudnak étterembe menni, azoknak a www.barihus.hu oldalon kínálnak a szervezők otthon is elkészíthető recepteket, valamint bővebb információkat is találhatnak itt mind az európai bárányhús fogyasztási trendekről, mind a juhtartás pozitív hatásairól.