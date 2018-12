Kultúra

Jövőre Prágában lesz az Operalia tehetségkutató verseny

hirdetés

Prága lesz a színhelye 2019-ben a Plácido Domingo által alapított Operalia nemzetközi tehetségkutató versenynek - közölte Eva Sochorová, a prágai cseh nemzeti színház operájának szóvivője.



A verseny mintegy ezer résztvevője közül kiválasztott 40 énekes július 21. és 26. között a prágai Nemzeti Színház történelmi épületének színpadán méri össze tudását. A zenei kíséretet az opera zenekara biztosítja Plácido Domingo vezényletével.



A negyven résztvevő először három selejtező körben mérkőzik meg egymással, s közülük tízen jutnak be a döntőbe, ahol öt kategóriában fogják értékelni az énekeseket.



Az operaszínpadok új csillagainak versenyében tíztagú nemzetközi zsűri dönt, amelynek tagja lesz a New York-i Metropolitan opera és a milánói Scala művészeti igazgatója is.



Az Operalia megrendezéséért komoly versengés folyik. A versenyt korábban mások mellett London, Los Angeles, Párizs, Verona, Mexikóváros és Peking látta vendégül.



Prága már korábban jelentkezett és nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy jövőre megrendezheti a nagy érdeklődésre számot tartó kulturális eseményt.



A világhírű spanyol operaénekes és a prágai Nemzeti Színház együttműködése tavaly kezdődött, amikor a színház bemutatta Mozart Don Giovanni című operáját. A zenekart Plácido Domingo vezényelte.



A jövő évi prágai Operalia részleteiről a rendezők január végén nemzetközi sajtótájékoztatón adnak bővebb és pontosabb információkat. A sajtótájékoztatón Plácido Domingo is jelen lesz.