Rekordösszegért kelt el egy karkötő a BÁV karácsonyi aukcióján

Rekordösszegért, 28,8 millió forintért kelt egy 21 karátnyi brillel ékített art deco karkötő kedden a BÁV Karácsonyi árverésén. 2018.12.05 14:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A BÁV MTI-hez szerdán eljutatott közleménye szerint a Magyarországon legdrágábban elárverezett ékszer rekordját 14 évig egy masni alakú Cartier-melltű tartotta, amelyet csaknem 12 millió forintért adott el az aukciósház egy 2004-es árverésén. Azóta több ékszer is megközelítette a 10 millió forintos eladási árat, de a rekordot csak 2018 májusában sikerült megdönteni egy 16,8 millió forintért értékesített brillnyakékkel, valamint egy 15,6 millió forintos brillgyűrűvel.



Mint írják, a befektetési ékszereknek is nevezett nagy karátos ékszerek iránti kereslet növekedését mutatja, hogy a mostani karácsonyi árverésen már négy darabot is értékesítettek jóval 10 millió forint felett.



A közlemény szerint az első világháború nélkülözései után divatba jött, geometrikus formákat használó, a lehető legtöbb gyémánttal ékített, csipkefinomságú art deco ékszerek ma is az elegancia szimbólumának számítanak. A most árverésre került art deco karkötőbe 315 különböző nagyságú, több mint 15 karátnyi brill mellett hét nagyobb drágakövet is belefoglaltak.



Az összesen 21 karátnyi gyémántot tartalmazó, rendkívül finom kidolgozású ékszer az aukció utolsó tételeként 5,5 millió forintos kikiáltási árról indult, majd a BÁV árverések történetének leghosszabb licitharcát követően rekordárat, 28,8 millió forintot fizetett érte új tulajdonosa.



Az aukció anyagában további nagy értékű art deco ékszerek is szerepeltek. Köztük egy, egyenként 3,2 karátos brillel ékített fülbevalópár, amely 10,8 millió forintért kelt el, valamint egy 140 kisebb-nagyobb brillel és egy kétkarátos smaragddal ékített melltű, amelyért 4,5 millió forintot fizettek.



A decemberi ékszerkollekciót a nagy karátszámú befektetési gyémántékszerek uralták, amelyek közül a nagy brilles gyűrűk emelkedtek ki. Az árverés egyik szenzációja az utóbbi évtizedek legnagyobb, 5,7 karátos brillel díszített szolitergyűrűje volt, amely 8 millió forintról indult, majd csaknem kétszeres áron, 15,6 millió forintért lelt új tulajdonosra.



Hasonlóan jól szerepelt egy 4,22 karátos brillgyűrű, amely 11,4 millió forintért kelt el. A legtöbben egy vékony anker láncon függő, 3,6 karátos briliánssal ékített nyakékre licitáltak, amely végül 7,8 millió forintért talált gazdára.



Az aukció nemzetközi figyelemre is számot tartó darabja a királyok ékszerészének is nevezett osztrák ötvösmester, Ernst Paltscho art deco melltűje volt. Az ékszert 86 régi csiszolású, összesen 2,5 karátnyi briliánst keretezi, középen pedig jellegzetes, kék zománc alapon csiszolt, faragott hegyikristály és karneol virágok láthatóak, amelyeket apró gyémántok koronáznak meg. A kivételes darab 1,9 millió forintért került új gyűjteménybe - olvasható a közleményben.



