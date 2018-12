Programajánló

Advent - Ünnepváró program és vásár a Hagyományok Házában és a budai Corvin téren

A Hagyományok Háza idén újra megrendezi Ünnepváró programsorozatát péntektől december 16-ig a budai Corvin téren és a megújult Budai Vigadóban, ahol a népművészeti termékek mellett tánccal, mesével, zenével, ajándékkészítő műhelyekkel, betlehemes játékkal, regöléssel és az épület fényfestésével várják a látogatókat. 2018.12.04 23:30 MTI

A budai Corvin téren és hétvégenként a megújult épületben szervezett vásáron a Népművészeti Egyesületek Szövetsége alkotóinak és a Hagyományok Háza tanfolyamain oktatók kézműves termékeivel találkozhatnak a látogatók - közölték a szervezők az MTI-vel.



Pénteken 17 órától a Szent Efrém Férfikar fellépésével veszi kezdetét a programsorozat és a nyitó napon ad koncertet, majd tart táncházat a Romengo együttes is. Szombaton a Muravidék népi kultúrája mutatkozik be az Ünnepváró vásár keretében, ahol hetési szőttesekkel és hímzésekkel, kézműves foglalkozással, ételbemutatóval, könyvbemutatóval, este gálaműsorral, utána táncházzal várják a közönséget, hogy megismerkedjenek a szlovéniai magyarság hagyományaival.



A vásár ideje a "Légy te is őrangyal!" című baba- és nemezállatka-készítő foglalkozásokon a résztvevők, az általuk készített két nemezállatka közül az egyik rászorulókhoz kerül, de az ajándékkészítő műhelyekben elkészített medálokat, kendőket, ékszereket vagy akár a kézművesektől vásárolt tárgyakat szintén lehetőség lesz a vásár ideje alatt felajánlani, ezúttal a Szülők Háza Alapítvány által támogatott állami gondozott vagy hátrányos helyzetben élő gyerekei számára. December 12-én pedig Összefogás jótékonysági koncertet szerveznek, amelynek bevételét erdélyi idős népzenészek megsegítésére ajánlják fel.



Mindkét hétvégén adventi gyerekprogrammal, játékkal, tánccal, népmesével és kézműves-foglalkozásokkal várják a családokat a Budai Vigadó épületében, ahol fellép mások mellett Bognár Szilvia, Navratil Andrea, a BaHorKa Társulat, a régi világ hangszereinek történeteit Gulyás László meséli el, az ajándékkészítő műhelyekben csengettyűs gyapjúbárányt vagy mézeskalácsot is készíthetnek a gyerekek.



Hétvégenként mesemondók, például Fábián Éva, Dóra Áron és Agócs Gergely mesél a gyerekeknek.



A felnőttek az ajándékkészítő műhelyekben hagyományos bútorfestő technikával készíthetnek karácsonyfadíszeket, bőrműves népi ékszereket, vagy nemeztárgyakat, de a kékfestő technikát is ki lehet majd próbálni.



Az ingyenes szabadtéri koncerteken fellép Szalonna és bandája, a Juhász és a Fonó zenekar, a Dűvő és a Bara zenekar, Csoóri Sándor és fiai. December 14-én a Csángálló zenekar, december 15-én Kubinyi Júlia és zenésztársai adnak karácsonyi koncertet.



Advent harmadik vasárnapján, a vásár zárónapján az Eltáncolt mesék sorozat keretében a Gödöllő Néptáncegyüttes Pinokkió című előadására várják a családokat a felújított színházterembe, este, a programsorozat zárásaként pedig Mucsi János Harangozó-díjas koreográfus Amazonok, Danaidák című válogatott koreográfiáit mutatják be a Duna Művészegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes táncosai.