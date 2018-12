Programajánló

Advent - Környezettudatos karácsonyfa-installációk a Városháza parkban

A Városháza parkban megrendezett Advent Budapesten téli fesztivál és karácsonyi vásáron láthatók azok a kisiskolások által készített környezettudatos karácsonyfa-installációk, amelyekre szavazni is lehet a program Facebook-oldalán december 17-ig. 2018.12.05 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Szabad Tér Színház és a FŐKERT Zrt. Környezettudatos karácsony elnevezésű közös programjában évek óta több száz kisiskolás és óvodás gyermek vesz részt. A kezdeményezés keretében a karácsonyfákat készítő csoportokat vendégül is látják a vásár hüttéjében, pályamunkáik pedig egészen december 28-ig láthatók majd a téli fesztiválon - olvasható a szervezők közleményében.



A program célja, hogy a gyerekek a környezettudatosság jegyében készüljenek a karácsonyra és megtanulják értékelni a maguk készítette ajándékokat.



A természetes anyagokból és újrahasznosítható eszközökből, hulladékokból kreált stilizált karácsonyfákat idén is a FŐKERT biztosítja, a téli fesztivál attrakciójaként pedig kültéri installációként láthatók a budapesti Városháza parkban. A résztvevő gyerekcsoportokat a vásár hüttéjében műsorral és ajándékcsomagokkal látják vendégül.



A legjobb pályamunkákat élményajándékokkal díjazzák a szervezők, a közönségdíjat pedig a program hivatalos Facebook-oldalán leadott szavazatok alapján ítélik oda. A szavazatokat december 17-én összegzik, az eredményhirdetésre és a díjak átadására december 19-én kerül sor a vásáron. A gyerekek állatkerti és strandbelépőket, BKK-s és MOL Bubis ajándékokat, városnéző hajókázást, valamint a Fővárosi Nagycirkusz felajánlásából egy cirkuszpedagógiai foglalkozással egybekötött előadáslátogatást nyerhetnek. A Szabad Tér Színház különdíjasa a Városmajori Szabadtéri Színpad egy vasárnap délelőtti matinéelőadását is meglátogathatja jövő év júniusában.