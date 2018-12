Programajánló

A Slayer jövőre Budapesten is fellép búcsúturnéján

A Slayer búcsúturnéja jövőre Magyarországot is érinti: a thrash metál zenekar 2019. június 11-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. 2018.12.03 18:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az amerikai zenekar utolsó világkörüli turnéja idén májusban kezdődött Észak-Amerikában, majd ősszel egy európai koncertkörúttal folytatódott. A csapat fellép Dél-Amerikában, Ausztráliában és Japánban, ezt követően jövő nyáron tér vissza Európába - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.



A zenetörténetben a Slayert a Metallica, a Megadeth és az Anthrax mellett a thrash metál műfaját megalkotó nagy négyesbe sorolják. Harminchét éves karrierje alatt a Slayer megőrizte punk-thrash gyökereit. A zenekart ötször jelölték Grammy-díjra - ebből kétszer el is nyerte -, dalaik tükrözik társadalmunk zűrzavarát és rendellenességeit. A csaknem négy évtizedes történetet kísérték botrányok a dalszövegek és a lemezborítók miatt, vihart kavart a dobos ki-, majd visszalépése is, a siker azonban az 1986-ban megjelent Reign in Blood című album óta töretlen.



A Slayer az alapító gitáros Jeff Hanneman 2013-as halála után 2015-ben még készített egy stúdiólemezt, a Repentlesst, majd idén januárban elkezdte világkörüli búcsúturnéját. Az együttesben mai is zenél két alapító tag, Kerry King gitáros és Tom Araya basszusgitáros-énekes, mellettük Paul Bostaph dobon és ütőhangszereken, Gary Holt pedig gitáron játszik.



A csapat többször járt Magyarországon, például 2003-ban a Sziget fesztiválon, 2011-ben a Hegyalján, 2016-ban pedig a soproni VOLT Fesztiválon. Felléptek már a Budapest Sportarénában is 2011-ben.