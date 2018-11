Programajánló

Reigl Judit festőművész fekete-fehér művei Budapesten

Reigl Judit, a Franciaországban élő, világhírű magyar festőművész fekete-fehér kollázsait, tus papírmunkáit és olajfestményeit mutatja be az a kiállítás, amely A Fekete is egy Szín címmel péntektől látható Budapesten, a Kálmán Makláry Fine Arts galériában. 2018.11.30 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az európai absztrakt expresszionista művészet képviselőjeként világszerte számon tartott Reigl Judit legújabb kiállításán látható csaknem 35 alkotás betekintést enged a művész munkásságába a korai szürrealista kollázsoktól a 2012-ben készült tus papírmunkákig. Ezen felül olyan jelentős nagyméretű olajfestmények is láthatók lesznek a különféle időszakaiból, amelyek mind egyetlen színből, a feketéből készültek - mondta el Makláry Kálmán galériavezető csütörtökön az MTI-nek.



A kiállítás koncepciójának alapját adta a párizsi Maeght Galériában 1946-ban azonos címmel rendezett tárlat, amelyen Bonnard, Matisse, Braque, Rouault, Van Velde és más korabeli híres művészek fehér vászonra feketével festett műveit mutatták be. 2006-ban a Fondation Maeght rendezett egy emlékkiállítást, amelyen Reigl Judit Súlytalanság élménye című sorozatából is láthatott műveket a közönség - mutatott rá.



Hangsúlyozta, hogy Reigl Judit munkásságának minden periódusában fellelhetőek fekete-fehér munkák, főleg az 1960-as és 1970-es években, de az 1980-as és a 2010-es években is készültek ilyen művek. A péntektől megtekinthető mini kiállításon több periódusából is láthatók művek, köztük a Robbanás (1955-1958) című ciklusából, de az 1959 és 1964 között, Párizsban készült Tömbírás (Ecriture en masse) sorozat és az Ember szériájának képei (1966-72) között is több fekete-fehér mű szerepel.



A kiállításon korai és későbbi grafikáit is bemutatják, az 1958-ban készült gesztussorozatából is válogatnak, valamint láthatók lesznek az 1965 és 1966 között A4-es papírokra fekete tussal festett jelei is, amelyeket komolyzenei élmények ihlettek.



A galériavezető beszélt arról is, hogy áprilisban a párizsi Grand Palais-ban húsz olyan galéria mutatkozik be, amelyek mind francia absztrakt női művészek munkáival foglalkoznak, köztük a Kálmán Makláry Fine Arts galéria Reigl Judit alkotásait állítja ki - tette hozzá.



Reigl Judit 1954-ben született Kapuváron. A budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolán (1941-45) Szőnyi István volt a mestere. 1950 óta élt Párizsban, később Marcoussis-ban telepedett le.



2016-ban a festőművész a Robbanás (Éclatement) című sorozatának 1955-ben készült egyik nagyformátumú előképe jutalékkal együtt 412 ezer euróért (128 millió forintért) kelt a Sotheby's árverési ház párizsi fiókjának aukcióján. Idén nyáron pedig a Sotheby's kortárs művészetnek szentelt árverésén a Tömbírás sorozatból való egyik alkotása 273 ezer euróért (csaknem 90 millió forintért) cserélt gazdát.