Meghirdették a Budavári Beethoven Zeneszerzőversenyt

A második alkalommal meghirdetett zeneszerzőversenyre olyan új, eddig nem előadott önálló zeneművel lehet nevezni, amely Beethoven hegedűre és zongorára írt F-dúr "Tavaszi" szonátájának egy felismerhető motívumára épül - mondta el Fekete Gyula zeneszerző a versenyt és a fesztivált bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón Budapesten.



A pályamű hossza 7-12 perc lehet, a hangszerek csak akusztikusan szerepelhetnek, a verseny összdíjazása pedig hatezer euró - tette hozzá.



A zsűri elnöke Maros Miklós zeneszerző, tagjai Fekete Gyula zeneszerző, Kovács Sándor zenetörténész, zenekritikus, Mácsai János zenetörténész, zenekritikus és Tornyai Péter zeneszerző, kamarazenész.



A 20. Beethoven Budán Fesztivál - amelyet május 1. és 7. között rendeznek - Beethoven 1800. május 7-ei budai fellépésének évfordulóján emlékhangversennyel zárul a Várszínházban - közölte Nagy Gábor Tamás I. kerületi polgármester.



A jubileumi fesztiválon a zeneszerzőverseny mellett tizenhat koncert várja a közönséget. A Jókai Anna Szalonban és a De la Motte-Beer Palotában a délutáni szalonkoncerteken Beethoven szimfóniái korabeli kamarazenei átiratokban szólalnak meg, fortepianón játszik az amerikai Malcolm Bilson, fellép Szabó Balázs orgonaművész, a Városházán pedig a korábbi évekhez hasonlóan ifjú tehetségek mutatkoznak be.



A Hagyományok Házában, a Várkert Bazárban, a Zenetudományi Intézetben és a MOM Kulturális Központban a komolyzenei koncertek mellett dzsessz, beszélgetős és könnyűzenei estek is szerepelnek a kínálatban. A fesztivál vendége lesz Baráti Kristóf hegedűművész és Berecz Mihály zongoraművész, fellép a Vashegyi György vezette Orfeo Zenekar és Purcell Kórus, a Budafoki Dohnányi Zenekar, Fülei Balázs és Balázs János zongoraművész. Közös koncerten lép színpadra Benkő László és Balázs Fecó, valamint Király Csaba, és Szilasi Alex improvizációi is színesítik a palettát. A fesztivál egyik újdonsága a táncművészet beemelése a programsorozatba: a Győri Balett és a Nemzeti Táncszínház közös, Beethoven zenéjére alkotott produkcióját láthatja majd jövőre a közönség - ismertette a polgármester.



Az idei Beethoven Budán Fesztiválról dokumentumfilm készült, amelyet december 25-én mutat be az Echo Televízió.