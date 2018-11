Kultúra

Martin Hoffmann lesz a Budapesti Fesztiválzenekar ügyvezető igazgatója

A jogász végzettségű szakember, aki korábban a német SAT1 televíziót is vezette, egyaránt otthonosan mozog a művészvilágban és az üzleti élet területén. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere, a brandépítésben és marketingben szerzett tapasztalata nagyban segítheti a Budapesti Fesztiválzenekar küldetésének megvalósulását - közölte az együttes csütörtökön az MTI-vel.



A Fesztiválzenekar igazgatóhelyettese Erdődy Orsolya marad. A BFZ korábbi ügyvezető igazgatója, Stefan Englert idén júniusban távozott az együttestől.



"Nagyon jól értjük egymást Martinnal. Úgy érzem, teljes harmóniában fogunk együtt dolgozni" - idézi a közlemény Fischer Ivánt, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatóját.



"Az, hogy egy ilyen fantasztikus zenekarral és egy ilyen inspiráló karmesterrel dolgozhatok együtt, igazán szép kihívás. Nagyon várom a közös munkát" - tette hozzá Martin Hoffmann.



A Budapesti Fesztiválzenekart a világ egyik legjobb és legújítóbb zenekaraként ismerik az egész világon. Itthon az együttes hosszútávú stratégiai programba kezdett, új koncertformákat alakított ki a fiatal generáció számára, közösségi tevékenységével pedig új közönséget vont be a zenehallgatók táborába iskolákban, idősotthonokban, templomokban és elhagyatott zsinagógákban. A terveik közé tartozik egy többéves ciklus Fischer Iván Operatársulatával (FIOT), az évenkénti rezidencia a Vicenzai Operafesztiválon, nemzetközi turnék sora többek között a londoni Proms koncerteken, a New Yorki Carnegie Hallban és Lincoln Centerben, valamint egy rendkívül rangos meghívás a 2020-as amszterdami Mahler-fesztiválra. Az új igazgató fő feladatai közé tartozik majd ennek a sorozatnak a zökkenőmentes menedzselése, valamint a zenekar működési hátterének hosszú távú biztosítása - írták.