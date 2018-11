Programajánló

Jön a Foo Fighters és Martin Garrix is a 2019-es Szigetre

Jövő augusztusban itt lesz a világ egyik legnépszerűbb rockbandája, a Foo Fighters, jön a Florence and The Machine, a friss Grammy-díjas Twenty One Pilots és a világ elsőszámű dj-je, Martin Garrix is ott lesz a Hajógyári szigeten. Korábban már kiderült, hogy Ed Sheeran kezdi a fellépők sorát a Sziget nagyszínpadán jövőre.

Itt a lista

Foo Fighters

Ed Sheeran

Florence + The Machine

Twenty One Pilots

The 1975

Martin Garrix

Richard Ashcroft

Catfish & The Bottlemen

Chvrches

Jungle

Kodaline

The Blaze

Maribou State

IDLES

Frank Turner & The Sleeping Souls

Pale Waves

Parcels

Of Mice & Men

Superorganism

Boy Pablo

Frank Carter & The Rattlesnakes

Gang Of Youths

Alma

Yungblud

Tamino