Antik ünnep és tudományos konferencia a Szépművészeti Múzeumban

Antik ünnep néven egész napos programsorozattal emlékeznek meg az Antik Gyűjtemény megalapításának 110 éves évfordulójáról a nemrég újranyílt Szépművészeti Múzeumban december 5-én. 2018.11.27 MTI

Az Antik ünnepen megelevenedik az ókor: késő estig költészet, bor, zene és színház várja az antik kultúra rajongót, délelőtt pedig tudományos konferenciával tisztelegnek a 100 éve született Szilágyi János György ókorkutató, az Antik Gyűjtemény újraalapítója előtt - közölte az MTI-vel a Szépművészeti Múzeum.



Az egész napos rendezvényen mutatják be a Gondolat kiadó és a múzeum közös kiadásában megjelent, Örvények fölé épülő harmónia című kötetet, amely Szilágyi János György interjúit, személyes levelezését, valamint a tiszteletére és emlékére született írásokat teszi közzé. A kiadványról Komoróczy Géza, a kötetek összeállítója-gondozója és Böröczki Tamás kiadói szerkesztő beszélget.



Az esti rendezvényen nagy szerep jut a zenének. Balogh Máté és Tornyai Péter zeneszerzők Euripidész Antiopé című, töredékesen fennmaradt drámájának felhasználásával írtak zeneműveket, és az érdeklődők meghallgathatják Jeney Zoltán Etruszk nyitány című művét is. Megszólal egy ókori fúvós hangszer, az aulosz is: az antik minták alapján rekonstruált hangszeren Bartek Zsolt játszik.



Öt kortárs költő: Imre Flóra, Kiss Judit Ágnes, Lator László, Várady Szabolcs és Kőrizs Imre arra vállalkoznak, hogy kipótolják Euripidész töredékes sorait. A vendégek nemcsak a görög drámaíróval, hanem egymással is versengenek ezen az estén: a vetélkedés második részében a gyűjtemény műtárgyai veszik át az ihlető szerepet, rögtönözésekre inspirálva a költőket.



A bor és az antik kultúra kapcsolatáról Bognár Róbert műfordító és Kőrizs Imre költő, klasszika-filológus beszélgetnek, majd az este beavató színházzal zárul. A közönség Euripidész Helené című drámájával ismerkedhet meg, Karsai György egyetemi tanár kalauzolásával.



A Szépművészeti Múzeumba 1908 novemberében került be az a 135 darabból álló antik szobrászati együttes, amely megalapozta a ma mintegy hatezer műtárgyat őrző Antik Gyűjtemény anyagát. Az elmúlt száztíz évben ez a gyűjtemény lett Magyarországon az antik művészeti hagyomány megismerésének és kutatásának egyik fő színtere, az egyetlen Magyarországon, ahol a közönség közvetlenül találkozhat Hellász, Itália, Róma és tágabban az ókori Mediterráneum művészetével. A gyűjtemény állandó kiállítása most új helyszínen, új koncepció szerint újrarendezve, számos új műtárgyat bemutatva várja a látogatókat - emlékeztet a Szépművészeti Múzeum közleménye.



