A nyolcvan évvel ezelőtti Magyarországról nyílik márciusban kiállítás

A korabeli emberek szemén keresztül mutatja majd be a nyolcvan évvel ezelőtti Magyarország politikai, társadalmi és művészeti életét interaktív módon az a kiállítás, amely - a tervek szerint - Magyar Világ, 1938-1939 címmel március 15-én nyílik Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) tárlata korabeli plakátokon, térképeken, hirdetéseken, ismert személyekről és eseményekről készült fotókon keresztül mutatja majd be a II. világháború előtti időszakot.



Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a kiállítást beharangozó hétfői sajtótájékoztatón elmondta: jövőre lesz, hogy 80 évvel ezelőtt a Károlyi-palotában nyílt meg a Táj- és Népkutató kiállítás, amely megmutatta a magyar népet és annak akkori égető problémáit. "Ennek a nyolcvan évnek a tiszteletére fiatal történészekből álló csoport állt elő azzal a gondolattal, hogy mutassuk be, az 1938-1939-es években hogyan éltek az emberek" - fogalmazott.



Az 1938-1939-es években Magyarország Európában betöltött szerepe változóban volt. "A békés területi revíziókkal (első bécsi döntés, kárpátaljai bevonulás) letörni látszódtak Trianon bilincsei, ugyanakkor a Harmadik Birodalom közvetlen szomszédsága és egyre növekvő európai befolyása veszélyeztette a magyar önállóságot és a világ újra a háború felé sodródott" - emlékeztetett Fekete Péter.



Az a korszak volt a színházak, kávéházak, magyar filmek aranykora, amikor berobbant a köztudatba Karády Katalin, aki olyan csillagok mellett foglalhatott helyet, mint Muráti Lili, Tolnay Klári vagy Jávor Pál. Az államtitkár megjegyezte: akkor érkezett Budapestre a tragikus hír, hogy a korszak legkiválóbb - mára szinte teljesen elfeledett - magyar autóversenyzője, Hartmann László (1901-1938) a Tripoli Nagydíjon életét vesztette és akkor rendezték Budapesten az Eucharisztikus Világkongresszust.



Fekete Péter kiemelte: a Magyar Világ, 1938-1939 című kiállítás célja, hogy a II. világháborút megelőző korszakot, annak politikai, társadalmi és művészeti életét úgy mutassa be, ahogy azt az adott kor emberei láthatták és átélhették. Hozzátette, hogy a készülő tárlat az interaktív elemeknek köszönhetően repíti majd vissza a múltba a közönséget. Mint mondta, jelenleg a kiállítás előkészületei zajlanak.



Nyári Gábor történész, a kiállítás ötletgazdája és kurátora hangsúlyozta: "a Horthy-korszakkal és az 1938-1939-es időszakkal kapcsolatban van egyfajta átpolitizáltság". Fontos cél, hogy a fiatal korosztály úgy találkozhasson ennek a korszaknak az eseményeivel, ahogy azt akkoriban átélték. Kiemelte, hogy több szempontból is fontosak azok az évek. Akkor kezdődtek meg például a békés területi revíziók, 1939-ben országgyűlési választásokat tartottak, de akkor született meg az első és második zsidótörvény is - mutatott rá. Elmondta, hogy az interaktív tárlat hét témacsoport köré épül majd fel és kialakítanak egy kis kávézót is, hogy visszahozzák a kor hangulatát.



A koncepció szerint egy utcafrontot építenek fel, ahol megjelennek majd a korszak legjelentősebb plakátjai, szórólapjai és korabeli újságok is. A tervek szerint több tárgy is először szerepel majd a közönség előtt - emelte ki a történész.