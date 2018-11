Kultúra

Idén sokkal több pályamű érkezett A jövő kulcsa című operaíró versenyre

Idén az eddigieknél sokkal több pályamű érkezett "A jövő kulcsa" című operaíró versenyre - közölte a Miskolci Bartók Plusz Operafesztivál művészeti igazgatója az M1 aktuális csatornán vasárnap délelőtt.



Kesselyák Gergely karmester elmondta: az idén negyedik alkalommal megrendezett versenyre 18 szerzőtől 19 pályamű érkezett, 13 országból, köztük 5 magyar mű.



A döntőbe kerültek között két befutott zeneszerző is van, Juraj Filas és Albin Fries. Mellettük Valentin Dubovszkoj és Andorka Péter került be a december 14-iki döntőbe.



Cser Ádám karmester azt mondta: a 4 operából 30-30 percet mutatnak majd be. Mindegyik mű más évszakban játszódik, mindegyik más jelmezt fog kapni.



Kesselyák Gergely közölte: a győztes operát a 2019. június 14-én kezdődő miskolci operafesztiválon mutatják majd be.