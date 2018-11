Programajánló

Vivaldi és Bach műveivel idézi meg a régi korok teleit hangversenysorozatán Rákász Gergely

A 340 éve született Antonio Vivaldi és nagy csodálója, Johann Sebastian Bach műveivel idézi meg a régi korok ünnepi hangulatát Tél című országos hangversenysorozatán Rákász Gergely. 2018.11.25 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az orgonaművész az MTI-nek elmondta: a többségében templomokban felcsendülő orgonajátéka azokat a régi, hófödte, korcsolyázós és szánkózós teleket, a kályha vagy kandalló pattogó tüze mellett ünnepelt nagy, családi karácsonyokat eleveníti fel, amikre manapság már csak a versekből, elbeszélésekből vagy a zenékkel emlékezhetünk. Rákász Gergely szerint ebben a "téli mesében" Vivaldi és Bach "gyújtják a tüzet, táplálják a lángokat".



Mint mondta, Bach mindig is intellektuális kihívásként tekintett a zenére, Vivaldit viszont elsősorban az érdekelte, hogy a zenéje elbűvölő legyen. Szigorú szerkesztettség és Isten szolgálata jellemzi Bachot, hangzatos dallamívek, amelyek élénk érzelmeket közvetítettek, pedig Vivaldit. A lipcsei mester sokat tanult olasz kollégájától, bár személyesen soha nem találkoztak. Bach Vivaldi nagy csodálója volt, mégis nehéz elképzelni két jobban különböző életutat és életvitelt - tette hozzá.



Az orgonaművész kiemelte, "látványkoncertjein" ezúttal is a zenetörténeti narráció és vetítés keveredik az előadott művekkel olyan produkciót hozva létre, amely feltölti és szórakoztatja, ugyanakkor el is gondolkodtatja hallgatóságát.



A hangversenysorozata során Rákász Gergely december 1-je és 28-a között Orosházára, Jászberénybe, Békéscsabára, Hódmezővásárhelyre, Budapestre, Debrecenbe, Szolnokra, Komáromba, Tatára, Kaposvárra, Dunaújvárosba, Székesfehérvárra, Mosonmagyaróvárra, Sopronba, Szombathelyre, Győrbe és Kecskemétre látogat.



Az idén létrehozott Rákász Gergely Alapítványról elmondta, a szervezet határon túli és anyaországi magyar területekre, valamint magyar közösségeknek szervez hangversenyeket magyar művészekkel. Minden megvalósult koncertre úgy tekint, mint "egy-egy a művészet erejével varrt öltésre két elszakított nemzetrész között" - fogalmazott.



Az orgonaművész és csapata öt éve térnek vissza rendszeresen Erdélybe, és látva az ottani hangversenyek különleges erejét, született meg az alapítvány gondolata. A tervek szerint a jövőben - az erdélyi mintájára - Kárpátalján is szerveznének hasonló koncerteket.



Rákász Gergely 15 évesen az ország legfiatalabb koncertorgonistájaként adta első hangversenyét. 2005-ig az Egyesült Államokban tanult és koncertezett, és eddig több mint 1500 fellépése volt Európa és Amerika nagyvárosaiban.



Látványkoncertjeivel új műfajt teremtett, melyben képzőművészet, tánc és színészi játék segítségével tízezrekhez vitte közelebb a műfajt és a hangszert. Iskolai programja keretében már több mint száz magyar intézményben csaknem ötvenezer diák ismerkedett meg általa a klasszikus orgonazenével. Eddig nyolc szólóalbuma jelent meg.