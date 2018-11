Programajánló

Online cigány Mária Rádió indul

Online cigány Mária Rádió indul Romano Maria Radio néven. A rádió szombat este hat órától hallgatható majd a www.romanomariaradio.hu címen.



Szabó Tamás, a Mária Rádió Egyesület elnöke a rádió indulásáról szóló pénteki budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a mai magyar társadalom két legsúlyosabb kihívása a népességfogyás és az, hogy "végtelen nagy a szakadék a lehetőségekben a többségi és a kisebbségi társadalom között". A kereszténység arra hív bennünket, hogy mindenki tegye meg azt, amit tud a másikért - mondta, hozzátéve: ezért határozták el, hogy elindítanak egy rádiót, amely médiaműhely is.



"Nem önmagában egy rádiót szeretnénk, hanem egy tudásközpontot szeretnénk felépíteni a cigányoknak" - jelentette ki Szabó Tamás.



Szerinte óriási szükség van arra, hogy a romák médiamegjelenéseit ne csak az előítéletes jelenségek uralják, hanem "a valóságos emberi kincsek jelenjenek meg".



Szabó Tamás elmondta azt is, terveik között szerepel, hogy a keresztény felekezetek hagyományos énekeit cigány zenei hagyományok szerint dolgozzák fel.



Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorizációs Bizottságának vezetője, a Mária Rádió védnöke az mondta: a Romano Maria Radio elsősorban azt az örömhírt szeretné minden cigány hallgatónak átadni, hogy a cigányságuk nem átok, hanem áldás. Mindannyian az Isten teremtményei vagyunk, akármilyen is a bőrünk színe, anyanyelvünk - hangsúlyozta.



A püspök úgy fogalmazott: alig képzelhető el egy boldog, élhető jövő Magyarországon, ha "nem tanulunk meg egymást tiszteletben tartva és egymást segítve együtt élni a közös hazában". Hidat kell építeni a társadalomban a romák és nem romák között, és a legalapvetőbb dolog, amely összekötheti őket, az a közös keresztény hit - mondta.



Karácson Tibor atya, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója azt mondta, úgy gondolja, hogy az online rádióval egy új evangelizáció indul el a cigányság körében.



A közreadott sajtóanyag szerint a rádió célja segíteni a roma társadalmat abban, hogy vallásosságát egyéni és közösségi szinten, a cigányság sajátos hitéleti igénye szerint ki tudja fejezni, meg tudja élni. A rádió teret nyit a cigányoknak arra, hogy óvják, megélhessék és bemutathassák kultúrájukat, beszélhessenek történelmükről és hagyományaikról, kifejezhessék véleményüket az őket érintő társadalmi kérdésekről. A nem cigányok pedig lehetőséget kapnak arra, hogy megismerhessék és megérthessék a cigányokat. A Romano Maria Radio segít megtalálni a közös hangot Istennel és egymással is, éppen ezért a mottója: Pe jekh shib, vagyis: egy(séges) nyelven - írták.