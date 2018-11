Programajánló

Kulka János is fellép a Szegedi Szabadtéri Játékokon

Mások mellett Jakab Tamás, Csákányi Eszter, Kulka János és Bodrogi Gyula közreműködésével állítják színpadra Moliére komédiáját, a Don Juant jövő nyáron az Újszegedi Szabadtéri Színpadon - tájékoztatta a Szegedi Szabadtéri Játékok sajtóreferense csütörtökön az MTI-t.



Szalai Annak közölte, a fesztivál kisebbik játszóhelyét, a külsőleg és művészileg is megújult Újszegedi Szabadtéri Színpadot felavató, szarkasztikus humorú vígjátékot július 19-én láthatja először a közönség.



Don Juant a Szegeden jól ismert színművész, Jakab Tamás eleveníti meg. A művész meghatározó szegedi munkássága mellett az ikonikus rendező, Emir Kusturica legendás társulatának, az Atelier 212-nek volt éveken át tagja.



Az elcsábított apácát, Donna Elvirát - aki inkább választotta Don Juant férjnek, mint a zárdaéletet - Csákányi Eszter alakítja. Az alternatív és kőszínházi játékra egyaránt nyitott, izgalmas színésznő a tavalyi Dóm téri vendégjátéka után 2019 nyarán az újszegedi közönséget is megörvendezteti.



A meggyilkolt Kormányzót és kőszobrát Kulka János formálja meg. A szegediek szívének különösen kedves művész a városban töltötte gyerekkorát, és sokan emlékeznek rá III. Richárdként a 16 évvel ezelőtti Dóm téri előadásból.



Don Juan apját, Don Louis-t a fesztiválon is sok szerepben megszeretett Bodrogi Gyula alakítja. Játékában párosul a drámai erő az ugyanennyire meghatározó komikus vénával - a Don Juan igényli is mindkettőt, hiszen az O. Horváth Sári és Herczeg T. Tamás rendezőpáros megőrzi a darab vígjátékos vonásait, ám mélyebb síkot is szeretne elérni.



A három estén játszott előadásban olyan jól ismert szegedi művészekkel is találkozhat a közönség, mint a fesztivál a Moliére-sorozatának korábbi darabjaiban sikert arató Kancsár József, Farkas Andrea és Balog József.