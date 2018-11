Programajánló

Lajkó Félix: élvezhető, szép zene lett, amit csinálunk

Valamilyen szinten klasszikus dzsessz sztenderd az új felállás, de van benne tuba, kürt és cselló is, ami nem szokványos. 2018.11.23 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Élvezhető, szép zene lett, amit eddig a próbákon játszottunk ezzel a felállással, jól szól - mondta Lajkó Félix hegedűvirtuóz arról, hogy november 29-én új zenésztársakkal lép színpadra a fővárosi BOK Csarnokban.



"Az új kollégák fele valójában régi ismerős, a friss felállásban vannak fiatal titánok és öreg rókák is, mindenki profi. A koncerten sok virtuóz darab lesz, romantikus módon előadva" - fogalmazott Lajkó Félix az M1 aktuális csatorna csütörtök délelőtti műsorában.



Mint kifejtette, valamilyen szinten klasszikus dzsessz sztenderd az új felállás, de van benne tuba, kürt és cselló is, ami nem szokványos. Hozzátette: ha nagyobb felállásban játszik, akkor örömzene van, duóban a két ember önkifejezése és kapcsolódása a lényeg, de az igazi számára mindig a szóló.



"Az improvizáció azért is fontos, hogy nekem ne legyen unalmas egy produkció. Ha mindig ugyanazt kellene eljátszanom, nem biztos, hogy ugyanúgy tudnám élvezni, így viszont mindig változtatok egy kicsit" - jegyezte meg a vajdasági hegedűvirtuóz.



Kitért arra, hogy a BOK csarnokbeli fellépés előtt még játszik Varsóban a lengyel Volosi zenekarral és megy Azerbajdzsánba is. Lajkó Félix néhány hete Japánban járt, ahol Tanaka Min budoh táncossal - akivel több mint két évtizede dolgozik - lépett színpadra.