VOLT Fesztivál - Slipknot, Slash, Robin Schulz, LP is lesz

A Slipknot, a Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators, Parov Stelar, Robin Schulz és LP is koncertet ad a jövő évi Telekom VOLT Fesztiválon Sopronban. 2018.11.23

A négynapos rendezvény 2019-ben június 26-tól 29-ig tart. A nyitónapon a nagyszínpad a rockereké: a fő műsorszám a kilenctagú amerikai metálegyüttes, az 1995 óta működő Slipknot koncertje, előtte a jövőre 30. születésnapját ünneplő Tankcsapda is zenél - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



A legismertebb Guns N' Roses-dalok is elhangzanak a fesztivál második napján, 2019. június 27-én, amikor a GN'R gitárosa lép fel saját zenekarával, a Slash ft. Myles Kennedy & The Conspiratorsszel. A csapat idén ősszel adta ki legújabb, Living the Dream című lemezét, de a koncerten minden bizonnyal felhangzik a GN'R számos ismert száma, köztük a Paradise City, a Welcome to the Jungle vagy a You Could Be Mine.



A VOLT történetében többször adott már emlékezetes koncertet Parov Stelar csapata, amely jövőre visszatér. Az osztrák elektro-szving előadó (eredeti neve Marcus Fuereder) napjainkra a legnagyobb fesztiválokat is meghódította, legutóbb tavaly jelentetett meg lemezt The Burning Spider címmel.



Szintén eljön jövőre Sopronba a népszerű német dj-producer, Robin Schulz, akárcsak a három évvel ezelőtt Lost on You című slágerével ismertté vált amerikai dalszerző-előadó, LP (Laura Pergolizzi). A VOLT-szervezők a hazai színtér szereplői közül Rúzsa Magdi, Majka és a Ők, valamint a Punnany Massif 2019-es koncertjét is bejelentették.