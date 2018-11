Programajánló

Megjelent Cséry Zoltán első szólózongorás nagylemeze

A chillout és ambient stílusban dolgozó fiatal zeneszerző lemezbemutató koncertjét az A38 hajón tartja szombaton - hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



Cséry Zoltán zongoraművész elmondta: a lemez egy év alatt született meg, olyan dallamok kaptak helyet rajta, amelyek a minimálzene műfajába tartoznak. "Zenei jóga, kevés, viszont befogadható" - mondta a művész, hozzátéve, hogy estére ajánlja a lemezt, amely a nap végén megnyugvást kínálhat. Mint mondta, a lemez címe - Life is a playground - az életünkben lévő "játszóterekre" utal és a dalok különböző kis jelenetek.



Mint elhangzott, a Life is a playground a Dalok a lelkednek elnevezésű zenei projekt első állomása. "Számomra ezek olyan filmzenék, amelyekhez még nem született film" - mondta a szerző, hozzáfűzve, hogy néha a cím van meg először, és ahhoz komponál, néha csak egy szó, vagy egy jelenet egy képzeletbeli filmből. A témák adottak, a felfűzés improvizatív, hagyja hogy a zenei ötletek vezéreljék.



Elmondta: a szombati lemezbemutató koncerten vendégként fellép Palásti Kovács Zoltán (Zoohacker) zeneszerző, billentyűs, producer, akinek az új lemezre készített remixét és a minimálzene műfajában született saját műveit is előadják az A38 hajón.