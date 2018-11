Programajánló

Koncert segíti a Jónak lenni jó! kezdeményezést

Száz cukorbeteg gyermeket hívnak meg december 16-án a Budapest Music Centerbe arra a koncertre, amelyen bemutatják a Magyar Zene Háza-projekt zajszimfóniáját. 2018.11.20 21:30 MTI

A közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő műsorához kapcsolódva száz cukorbeteg gyermeket hívnak meg december 16-án a Budapest Music Centerbe arra a koncertre, amelyen bemutatják a Magyar Zene Háza-projekt zajszimfóniáját - hangzott az el M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



Mindenki talál a környezetében olyan tárgyakat, amelyekből zenére alkalmas hangokat lehet kicsiholni. Azokból a beküldött videókból, amelyek ezt mutatják be, Dés András ütőhangszeres dzsesszzenész összevág egy darabot, amelyre élőben fog rájátszani a BMC-koncerten. Ez lesz a zajszimfónia, emellett az eseményen a Virtuózokból ismert Boros Misi zongorázni is fog - mondta el Batta András, a Magyar Zene Háza szakmai munkacsoportjának vezetője.



A zajszimfónia "darabjait" a szervezők a zajszimfonikusok@zenehaza.com e-mail címre várják vagy feltölthetők az Instagramra a következő hashtagekkel: #zajszimfonikusok, #zeneháza.



Emlékeztetett arra, hogy a közmédia Jónak lenni jó! egész napos adománygyűjtő műsorfolyamában december 16-án a cukorbeteg gyerekek és fiatalok támogatására, táboroztatásának segítésére gyűjtenek, ehhez kapcsolódva hívtak meg a koncertre száz cukorbeteg gyereket.



Batta András ismertette a Magyar Zene Háza élményalapú zenei nevelést támogató tartalmi koncepcióját, amely a napokban készült el. Mint kiemelte, a világszerte egyedi elgondolású, 2020-ra megvalósuló Magyar Zene Háza a modern technika segítségével a mai kor nyelvén szólítja meg a fiatalokat.



"Két éve dolgozunk a tartalmi koncepción, amellyel azt az élményt akarjuk átadni a gyerekeknek, amellyel a közoktatás ének-zene óráin nem kapnak meg. A fiatalok a felkészülést követően a kiállításon végigjárnak egy tematikus utat, végül élőzenei élményben részesülnek" - fejtette ki Batta András.



A Magyar Zene Háza építési munkálatai a nyár végén kezdődtek Fudzsimoto Szu japán sztárépítész tervei alapján, és a ház különleges teteje - mint Batta András fogalmazott - a maga üvegszerűségével, áttetszőségével valósággal lebegni fog a Városliget felett. Az épület három szintből fog állni: egy pedagógiai részből az emeleten, lesz egy rész a föld alatt, ahol a kiállítások fognak helyet kapni, így egy interaktív állandó tárlat, zenetörténeti séta, a földszintre pedig két kis koncertterem kerül.



Mint elhangzott, a Magyar Zene Háza vasárnap délelőttönként az A38 hajóra is szervez programokat gyerekeknek és családoknak, ezeken meg lehet ismerni a különböző hangszereket.