Kultúra

Kétszáz éves fennállását ünnepli a világhírű madridi Prado Múzeum

Az egy éven át tartó bicentenáriumi rendezvénysorozatot hétfőn nyitotta meg a spanyol királyi pár a spanyol fővárosban. 2018.11.19 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Kétszáz éves fennállását ünnepli a világhírű madridi Prado Múzeum; az egy éven át tartó bicentenáriumi rendezvénysorozatot hétfőn nyitotta meg a spanyol királyi pár a spanyol fővárosban.



"A Prado Múzeum a spanyol és az univerzális művészet valódi ikonja" - mondta VI. Fülöp ünnepi köszöntőjében, a képtárat a kreativitás, a kiválóság és a művészi érzékenység "monumentális jelképének" nevezve.



Az ünnepségsorozat a Prado történetét kronológiai sorrendben bemutató tárlattal vette kezdetét.



A kiállított mintegy 200 alkotás között a legnevesebb spanyol művészek, Diego Velázquez, Francisco de Goya, El Greco, Pablo Picasso alkotásai mellett például Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet vagy Jackson Pollock művei is helyet kaptak. Továbbá fényképek, plakátok, könyvek, térképek és audiovizuális installációk is gazdagítják a kiállítást, amelyet Miguel Falomir igazgató a Prado története legfontosabb tárlatának nevezett.



Javier Portús kurátor felidézte: a VII. Ferdinánd által alapított királyi múzeum mindössze 311 festménnyel kezdte meg működését. Mára gyűjteménye meghaladja a 35 ezer darabot, amelyből a festmények száma több mint nyolcezer.



A világ legnagyobb és legfontosabb múzeumai közé tartozik, valamint Spanyolország egyik legjelentősebb közgyűjteménye is, tavaly több mint 3 millió látogatót fogadott.



A bicentenáriumi év keretében 2019 tavaszán az amszterdami Rijksmuseummal együttműködésben mutatja be a Velázquez, Rembrandt, a spanyol és holland aranykor című kiállítást, majd a Fra Angelico és a firenzei reneszánsz kezdetei elnevezésű kiállítást.



A Turnén Spanyolországban címmel induló programban pedig a Prado néhány műtárgya más-más spanyol város múzeumában lesz megtekinthető.



A jubileum alkalmából több szakmai konferenciának, koncerteknek is otthont ad a Prado madridi épülete, és olyan filmek bemutatásával is készülnek, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a múzeumhoz. Ilyen például Milos Forman Goya kísértetei című mozija vagy Fernando Trueba A művész és a modell című alkotása.