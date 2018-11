Programajánló

A Pető Intézet javára rendez hangversenyt a Rost Andrea Művészeti Alapítvány

A Pető Intézet művészeti tehetséggondozási programjának támogatására rendez hangversenyt a Rost Andrea Művészeti Alapítvány december 19-én a Pesti Vigadóban. 2018.11.18 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A koncerten Rost Andrea mellett fellép Baráti Kristóf hegedűművész, Sándor Csaba operaénekes, Simic Aleksander, a Virtuózok 2017-es döntőse, a Magyar Rádió Gyermekkórusa (karigazgató Walter Judit, zongorán közreműködik Arany Zsuzsanna) és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Kovács János vezényletével - közölte az esemény kommunikációjával foglalkozó cég az MTI-vel.



A Tehetség évének záróeseményeként megvalósuló esten Mozart-művek és karácsonyi dallamok szólalnak meg. Simic Aleksander Popper Dávid Magyar rapszódiáját, Baráti Kristóf Mozart A-dúr hegedűversenyét, a Magyar Rádió Gyermekkórusa karácsonyi dallamokat, köztük John Rutter Tomorrow Shall Be My Dancing Day című darabját adja elő. Majd Mozart operáinak virtuóz kettősei és áriái csendülnek fel Rost Andrea és Sándor Csaba előadásában. Az estet Rost Andrea Mozart koncertmotettájával, az Exultate, jubilatével zárja.



Az alapítvány az első önálló rendezvényével az alapító okiratában megfogalmazott céljait kezdi el megvalósítani: támogatni olyan művészi tevékenységeket, amelyek révén gazdagodhat a magyar művészeti-kulturális élet, valamint hozzájárul a gyermekek testi, szellemi és zenei fejlődéséhez. Az eseménnyel a Pető Intézet művészeti tehetséggondozási programjainak megvalósulását kívánják elősegíteni.