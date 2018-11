Programajánló

Ismét lesz Kaleidoszkóp VersFesztivál Vácon

Versmondás, színházi előadások, koncertek, filmvetítés és étteremszínház is várja az érdeklődőket az idei Kaleidoszkóp VersFesztiválon november 22. és 25. között Vácon. 2018.11.17 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A színházi előadások közül Arany János humorára épít a felvidéki Csavar Színház Jóka ördöge, valamint a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Arany-metszés című előadása. A programban szerepel még az Első Magyar Versszínház és a Csavar Színház Csokonai Dorottya című művének színpadi adaptációjával - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A kaposvári Csiky Gergely Színház Hunyadkürti György Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész tragikomédiájával, A nagybőgővel, míg Borbély Sándor a Karinthy Színház korábbi darabjával, Az apostollal érkezik a fesztiválra. A pécsi színház a Jónás könyvét adja elő, a Turay Ida Színház pedig Szerednyey Béla rendezésében, Bencze Ilona Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész főszereplésével mutatja be a Zita című történelmi játékot.



Kifejezetten az ínyenceknek szól a Soproni Petőfi Színház Jelenetek egy házasságból című elődása a Rubra Art Lounge-ban, ahol a főszereplő házaspárral (Gál Tamás és Kiss Szilvia) együtt fogyaszthatja el a közönség a darabban szereplő tatárbifszteket sörrel. Míg a Kávészünet zenekar Csonka vers, avagy Anyám tyúkja megy a levesbe című koncertjén tyúkhúslevest szolgálnak fel az érdeklődőknek.



Tűnődés csillagok alatt a címe a Kányádi Sándor emlékére készülő performansznak, amit Bakos-Kiss Gábor, a Nemzeti Színház művésze rendez. Ezzel és a Kiss Kata Zenekar Magyarból jeles című modern, folk alapú koncertjével kezdődik az idei fesztivál november 22-én, csütörtökön. Közreműködik a Matyó Néptáncegyüttes, a Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Szakgimnázium kórusának tagjai, valamint R. Kárpáti Péter színművész, Kányádi Sándor versfilmjével. A közelmúltban elhunyt költőóriás, Kányádi életművéből tallóz egy kilenc részes etűdsorozat is.



Idén is nevezhettek nem hivatásos előadók, társulatok, zenekarok és alkotók saját produkciókkal. A Versmondó szalon vers- és prózamondó versennyel, a versszínházi versenyprogram önálló és társas pódiumi estekkel, performanszokkal, a Verszenei sarok koncertekkel, a Versfilmek a vásznon elnevezésű blokk pedig mozgóképes alkotásokkal várja a közönséget. A témák középpontjába lesz a közelmúltban elhunyt legendás költő, Kányádi Sándor, az évfordulós Nagy László, Szécsi Margit, a kortársak közül Ágh István, valamint a békekötés centenáriumának évfordulója az első világháború költészete, de Arany János és Babits Mihály is több produkció szerzője.



A hivatásos és az amatőr versenyzők külön kategóriában versenyeznek. A zsűriben helyet foglal Kiss László rendező, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke, Bagossy László rendező-tanár, Bakos-Kiss Gábor, a Nemzeti Színház Nívó-díjas színművésze, Szűcs Katalin Ágnes Jászai Mari-díjas színikritikus, dramaturg, a Criticai Lapok főszerkesztője, Takács Bence Kazinczy-érmes előadóművész, műsorvezető, televíziós szakember, és Wiegmann Alfréd Radnóti-díjas, színházi és televíziós rendező.

A Kaleidoszkóp VersFesztivál elsődleges célja a vers megnyilvánulási formáinak felkutatása és bemutatása mellett a hivatásos és az amatőr előadók, társulatok és alkotók közös színházi fesztiváljának megteremtése.