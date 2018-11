Kultúra

Ida Vitale uruguayi költő a spanyol Cervantes-díj idei nyertese

A 95 éves Ida Vitale az ötödik díjazott női szerző az 1975-ben alapított kitüntetés történetében, amelyet sokan a spanyol irodalmi Nobel-díjnak is neveznek. 2018.11.15

Ida Vitale uruguayi költő nyerte el idén a spanyol nyelvű irodalom legjelentősebb elismerésének számító Cervantes-díjat - jelentette be José Guirao spanyol kulturális miniszter csütörtökön Madridban.



A zsűri indoklásában a spanyol nyelvű költészet egyik legkimagaslóbb és elismertebb alakjának nevezte Ida Vitalét



A zsűri indoklásában a spanyol nyelvű költészet egyik legkimagaslóbb és elismertebb alakjának nevezte Ida Vitalét, aki "egyszerre univerzális és személyes". Költői nyelvezetét méltatta és költők generációnak számára alapvető referenciának nevezte.



Ida Vitale életét arra tette fel, hogy a költészet mindenkié legyen - emelte ki a zsűri.



Az esszencialista költészetet képviselő szerző 1973-ig, ötvenéves koráig irodalmat tanított, miközben több neves monteviedói irodalmi lapot is irányított. Versei mellett irodalmi tanulmányokat, kritikákat, műfordításokat is publikált.



1974-ben az uruguayi katonai diktatúra elől Mexikóba emigrált családjával, ahonnan egy évtizeddel később tért vissza szülőhazájába. 1989 és 2016 az Egyesült Államokban élt.



A 125 ezer euróval (39 millió forinttal) járó Cervantes-díjjal tavaly a nicaraguai Sergio Ramírez író-politikust jutalmazták.



Vitale kitüntetésével ebben az évben megszegték azt az íratlan szabályt, hogy egyik évben spanyol, másik évben dél-amerikai szerzőt díjaznak.



A spanyol kulturális minisztérium jövő tavasszal adja át a kitüntetést Alcalá de Henaresben, Cervantes szülővárosában az író születésének évfordulóján, április 23-án a spanyol királyi pár jelenlétében.