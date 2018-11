Titkolózás

Most akkor lesz ingyenes Sting & Shaggy-koncert a Hősök terén?

hirdetés

A hvg.hu-nak tűnt fel, több hirdetés is utal arra, hogy Budapesten is fellép Sting és Shaggy, noha egyik honlapján sem szerepelt turnéállomásként a magyar főváros, annak ellenére, hogy novemberben a környéken – Lengyelországban, Csehországban – lépnek fel közös lemezük, a 44/876 turnéján.



Az egyes lapokban kedden megjelent Szerencsejáték Zrt.-hirdetésből viszont az derül ki, hogy november 24-én a Hősök terén ingyenkoncert adnak este hat órától, ahol a Punnany Massif lesz az előzenekaruk. Úgy tudjuk, hogy a hatoslottó születésnapját ünnepeli így a Szerencsejáték Zrt.



Mivel nagyon fura volt, hogy másfél héttel a rendezvény előtt még semmit nem lehet tudni erről, és sztárok honlapján sem szerepel turnéállomásként Budapest, a lap utána járt a dolognak, végül a Szerencsejáték Zrt. honlapján is megjelent a közlemény:



"A Szerencsejáték Zrt. szeretettel várja Önt és kedves családját a Hatoslottó 30. születésnapja alkalmából rendezett ingyenes Szuperkoncertre. A fergeteges eseményen a brit világsztár, Sting és a jamaikai-amerikai énekes, Shaggy szórakoztatja majd a közönséget. A Szerencsejáték Zrt. a Szuperkoncerttel mindenkit egy közös élményre hív, ahol együtt ünnepelhetünk."