Libadalom az etyeki Gasztrosétányon

A közönség a Márton-napi Libadalomban több tucat olyan libaétel-különlegességet, ludaskását, pástétomokat és más ínyencségeket kóstolhat több mint 20 pincészetben, amelyek az év más időszakaiban nem igazán elérhetőek. 2018.11.10 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Különféle libaételekkel, újbor kóstolással és kísérőprogramokkal várja az érdeklődőket a Márton-nap alkalmából megrendezett Libadalom vasárnap az etyeki Gasztrosétányon - hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



Rókusfalvy Pál főszervező elmondta: a közönség a Márton-napi Libadalomban több tucat olyan libaétel-különlegességet, ludaskását, pástétomokat és más ínyencségeket kóstolhat több mint 20 pincészetben, amelyek az év más időszakaiban nem igazán elérhetőek.



Márton-napra kierjednek az első tételek, ezért a pincészetek minden évben, így idén is arra készülnek, hogy ilyenkor már újborokat kóstoltatnak a látogatókkal - fűzte hozzá.



Rókusfalvy Pál kitért arra is: az egész napos program délelőtt libafuttató versennyel kezdődik, amelyen a gyerekek etyeki szőlőveszővel terelgethetik a szárnyasokat, majd pincetúra következik, ahol nem csupán bemutatják az újborokat, de a vendégek maguknak is palackozhatnak a kóstolt tételekből.