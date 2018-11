Zene

Bartók-átdolgozások Papp Gyulával és világsztárokkal

Bartók-művek átdolgozásai is szerepelnek Leslie Mandoki új, hamarosan megjelenő dupla lemezén. Az anyag első részén a Mini együttesből ismert Papp Gyula által hangszerelt és írt darabok lesznek hallhatók világsztárok előadásában. 2018.11.08 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Leslie Mandoki kért fel a munkára, miután hallotta a Mini Acoustic World 2016-os Bartók On Rock című lemezén szereplő, azon vonósnégyesre hangszerelt átdolgozásokat. A készülő dupla album első, csaknem negyven perc hosszú CD-jén lesz rajta az Első román tánc, a Rondók és az Allegro Barbaro is - mondta Papp Gyula az M1 aktuális csatorna csütörtök délelőtti műsorában.



Mint elhangzott, az albumon játszik mások mellett a gitáros Al Di Meola, a háromszoros Grammy-díjas Hammond-billentyűs, Cory Henry, Ian Anderson fuvolás, a Jethro Tull frontembere, Randy Brecker trombitás, az énekesek között Bobby Kimball (ex-Toto) és Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band).



"Mandoki ötlete az volt, hogy ne csak a nehéz zongoradarabokat popularizáljuk Bartóktól, így bekerült az anyagba a Gyermekeknek kötetből nyolc-tíz, ismert darabja, köztük a Kis kece lányom" - fejtette ki Papp Gyula.



A Leslie Mandoki németországi stúdiójában rögzített anyagon mindenkinek lehetősége volt improvizálni, Al Di Meola például a Hej páva, hej pávát játssza akusztikus gitárján, Cory Henry pedig három csiki népdalt ad elő.



Papp Gyula a kiadvány második CD-jén is hallható lesz Hammond-orgonán.