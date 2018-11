Kultúra

Óriási közönségsikerként zárt a Frida Kahlo-kiállítás

A mexikóvárosi Museo Dolores Olmedo remekműveire épülő, az életmű egészét átfogó tárlat megnyitását követően hétfőnként is nyitva állt, az utolsó hétvégén pedig éjfélig várta a látogatókat. 2018.11.07 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Óriási közönségsikerként zárt a Magyar Nemzeti Galéria Frida Kahlo-kiállítása, amelyre több mint 220 ezer látogató volt kíváncsi az elmúlt négy hónapban - közölte az intézmény kedden az MTI-vel.



Mint írják, a múlt héten újranyíló Szépművészeti Múzeum is sok látogatót fogadott, a szerdai megnyitó óta több mint tízezren váltottak belépőt a megújult intézménybe.



A Magyar Nemzeti Galéria Frida Kahlo-tárlata az utóbbi három év legsikeresebb magyarországi kiállításaként zárt, csak tizenötezer látogatóval lemaradva a Szépművészeti Múzeum Rembrandt és a holland arany évszázad festészete című, 2015 elején bezárt kiállításától, amellyel annak idején a múzeum a most befejeződött nagyrekonstrukció előtt búcsúzott a közönségétől.



A 20. század talán legmeghatározóbb női művészének, a mára ikonná vált Frida Kahlónak a műveiből rendezett tárlat régi adósságot törlesztett, hiszen a közönség már régóta várta a csak sok évvel halála után világhírűvé vált, ám azóta is töretlen népszerűségnek örvendő mexikói művész magyarországi bemutatkozását.



A mexikóvárosi Museo Dolores Olmedo remekműveire épülő, az életmű egészét átfogó tárlat megnyitását követően hétfőnként is nyitva állt, az utolsó hétvégén pedig éjfélig várta a látogatókat.