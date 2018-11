Kult

Minden fellépését lemondta a betegeskedő Sas József

Az utóbbi időben betegeskedő Sas József pénteken már annyira gyengének érezte magát, hogy komoly döntést kellett hoznia. Az összes fellépését lemondta - írja a Blikk.



A jegyirodák internetes oldalain már jelezték is, hogy a fellépések elmaradnak.



A Jászai Mari-díjas színész, rendező, humorista ismerőseinek egy 30 másodperces, rövid időre a közösségi oldalán is feltűnő drámai videóüzenetben, elcsukló hangon mondta el, hogy hiszi, jövőre jobban lesz, de 2018-ban már nem lép színpadra, azaz minden Fészek klubbeli előadás elmarad, a szilveszteri két show is, amelyről tévéfelvétel készült volna – a jegyeket visszaváltják.



"Sajnos, nem vagyok jól, és most az első az egészség" - erősítette meg a lapnak, de állapotáról bővebben nem kívánt beszélni.