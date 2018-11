Programajánló

Először lép fel Budapesten Vinnie Moore, az UFO gitárosa

hirdetés

Első alkalommal ad koncertet Budapesten a nyolcvanas évek óta meghatározó gitáros, Vinnie Moore, az UFO és a Vicious Rumors egykori zenésze november 13-án a Dürer Kertben.



Az 1964-ben született amerikai zenész a neoklasszikus hatású, kiváló hangszeres tudással előadott dallamos zenék egyik mestere - olvasható a koncert szervezőinek közleményében.



A zenész 14 évesen alakította meg első zenekarát, és az első években feldolgozásokat játszva csiszolták tudásukat. Ezt követően egyedül kezdett dalokat írni és rögzíteni, majd az egyiket elküldte a Guitar Player magazin szerkesztőségébe, ahol írtak róla pár dicsérő sort. A Shrapnel kiadót vezető Mike Varney is felfigyelt rá, és beajánlotta őt a Vicious Rumors tagjai közé. A legendás power metal zenekarral eltöltött egy év alatt született meg a csapat máig meghatározó debütáló albuma, a Soldiers Of The Night.



1987-ben érkezett meg Vinnie Moore első saját nagylemeze, a Mind's Eye, amely máig az instrumentális, neoklasszikus metal műfaj meghatározó albuma.



Második lemeze a Time Odyssey volt, a Meltdown című harmadik album hard rock dalait pedig már a rádiók is játszották. Később egyre nevesebb zenészek csatlakoztak hozzá a felvételek alatt, együttműködött mások mellett Brian Tichy-vel (Billy Idol), Dorian Heartsonggal (Powerman 5000), Shane Gaalaas-szal (Michael Schenker Group) és Tony MacAlpine-nal is.



Élőben is több jeles zenekarban megfordult: játszott Alice Cooper mellett a Hey Stoopid című lemezén 1991-ben, saját zenekarával pedig a Rush turnévendégeként koncertezett. Japánban T.M. Stevens kísérőzenekarának tagjaként láthatták a rajongók.



2003-ban a brit UFO-hoz csatlakozott, és nagy szerepet vállalt a 2004-es You Are Here lemez dalszerzésében, ami a ma már 50 éves csapat egy újabb fénykorát hozta el: a mai napig öt további nagylemez kiadásához és számos turnéhoz vezetett.



A gitáros legutóbbi albuma a 2015-ös Areal Visions, amelyet saját kiadásban készített el.



A budapesti szólókoncerten szerteágazó életművéből válogat és a saját dalok mellett előkerül egy-egy UFO és egyéb sláger is.