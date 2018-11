Programajánló

Középkori mulatság lesz a Fonóban

A koncertek mellett bábelőadás, lovagi párviadal és divatbemutató is szerepel a Középkori összművészeti találkozó programjában november 10-én a Fonó Budai Zeneházban. 2018.11.03 01:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A programban fellép a Sub Rosa zenekar, a Sárkánykönny zenekar, a Hollóének Hungarica Régizene Együttes, a Szelindek, az Anno Musica és a Bordó Sárkány Régizene Rend. Délután nyílik Both Theodóra festőművész kiállítása, majd Fekete Dávid bábművész előadása szórakoztatja a gyerekeket.



A résztvevő zenekar muzsikájával újjáélednek a középkori mulatságok, amelyet lovagi párviadalok, középkori divatbemutató, keleti hastánc, gólyalábas felvonulása és kézműves vásár is színesít.