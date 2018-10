Kultúra

Öt bemutatóval készül a 2018/2019-es évadra a Zentai Magyar Kamaraszínház

Öt bemutatót láthat a közönség a Zentai Magyar Kamaraszínházban a 2018/2019-es évadban, ezek közül az elsőt, egy eredeti rockoperát már be is mutattak a város napján - közölte Wischer Johann, a teátrum igazgatója szerdán az MTI-vel.



A Zenta, 1697 című rockopera a Zentai Magyar Kamaraszínház és a Soproni Petőfi Színház együttműködésével valósult meg, és a zentai csata 321. évfordulóján mutatták be. Szarka Gyula és Szálinger Balázs művét Pataki András állította színpadra.



A nagyszabású produkcióban hatvannégyen léptek színpadra: tizenegy színész, a Sopron Balett tizenkét tagja, tizennégy néptáncos, huszonhárom zentai iskolás gyerek és a Budapesti Fővárosi Nagycirkusz négy akrobatája. A Zenta, 1697 főbb szerepeiben Vastag Tamást, Stéphanie Schlessert, Szomor Györgyöt, Békefi Viktóriát és Savanyu Gergelyt láthatta a közönség. Az előadást a következő évadban Sopronban játsszák majd.



Az idei év második bemutatója a Bánk bán, amelyet a vajdasági középiskolákban játszik a társulat. Az előadást Oláh Tamás rendezte kifejezetten a fiatalokat megszólítva.



Az idei év utolsó bemutatóját decemberben láthatják a zentaiak. Molnár Ferenc leghíresebb színdarabját, a Liliomot Mészáros Tibor debreceni rendező állítja színpadra.



Februárban a gyerekeket szólítja meg a színház, Krizsán Szilvia viszi színre a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című népmesét. Az előadást a Magyar Teátrumi Társasággal közösen rendezendő Teátrum neked! programsorozat keretében mutatják be.



Tavasszal Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színész állít színpadra egy drámát, amelynek a részleteit még nem kívánta közölni a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója.



Wischer Johann kiemelte, hogy az évad tervezése közben általában olyan rendezőket hív meg, akikkel korábban már jó együttműködést alakított ki, ám mindig van egy-két új rendező, akivel igyekeznek újdonságot hozni a színházba, idén Mészáros Tiborra esett a választás.



Az igazgató elmondta: nyáron a színház társulata turnéra indul a Zenta, 1697 című rockoperával.