Kultúra

Angliában turnézik a budapesti Solti György Zeneiskola vonószenekara

Londonba utazik koncertturnéra a XII. kerületben működő Solti György Zeneiskola vonószenekara a Balassi Intézet Londoni Magyar Kulturális Központ meghívására csütörtökön.



A zömmel 14-18 éves fiatalokból álló együttes műsorában kiemelt helyet foglalnak el a magyar szerzők, köztük Bartók Béla, Weiner Leó és Kókai Rezső alkotásai, ezen kívül európai szerzők műveit is megszólaltatják Bachtól Beethovenen és Brahmson át Csajkovszkijig és Sibeliusig. Az ifjúsági hangversenyen filmzenéket adnak majd elő - közölték a szervezők az MTI-vel.



"Nagyon örülök, hogy a koncertek segítségével több száz brit gyermek és felnőtt ismerkedhet meg a magyar zenével és a magyar zeneoktatás eredményeivel" - idézi a közlemény Pataki Eszter, az intézet igazgatója szavait.



Bolla Milán hegedűművész, a zenekar vezetője azt idézte fel, hogy a zeneiskola névadója, Solti György világhírű karmester hosszú időn át élt és dolgozott Londonban, s a szombati koncertre Solti György özvegyét, Lady Valerie Soltit is várják.



A Solti György Zeneiskola idén ünnepli alapításának 50. évfordulóját, a vonószenekar 2014-ben és 2017-ben is I. helyezést ért el az Országos Zenekari Versenyen, 2013-ban és 2015-ben I. díjat nyert a neerpelti Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztiválon Belgiumban.



A zenekar utazását az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Alapítvány A Közjóért és az NKA támogatja.