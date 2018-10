Programajánló

Szegeden is bemutatkoznak az Imre Zoltán Program produkciói

A magyarországi vidéki helyszínek közül elsőként Szegeden mutatják be fiatal koreográfusok a Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán Programjának támogatásával készült produkcióikat. 2018.10.30 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Imre Zoltán, a program névadója Szegeden élt és alkotott 1962-1967-ig, majd 1987-1994-ig mint balettigazgató tért vissza a városba, ahol vezetésével szerveződött önálló tagozattá a Szegedi Balett.



A Tisza-parti város közönsége öt alkalommal összesen tíz különböző, a program által támogatott produkcióval találkozhat majd a következő hónapokban.



A Szegedi Nemzeti Színházban elsőként kedden este Gera Anita társulata, a DanceLab mutatja be Image című darabját, amely a média által sugallt nőideáloknak és a társadalmi konvencióknak való megfelelés kényszerével foglalkozik.



Ugyanezen az estén Ujszászi Dorottya I hear you című koreográfiáját is láthatják a nézők. A Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint zenéjére született mű a consla improvizációs formanyelvén szól a közönséghez, amely ötvözi a salsa mozgásanyagát, a kortárs tánc kreatív önkifejezését és a kontakt tánc játékát.



Egy héttel később Gulyás Anna a mindenkiben megbúvó pusztító agresszió minőségeiről és működéséről gondolkodó Fekete kutya című koreográfiáját tűzik műsorra, amely egy nemzetközi alkotócsapat, a Ziggurat Project Légszükséglet című darabjával párban látható. Sarlós Flóra Eszter búvárkodás által inspirált művének fókuszában a kortárs tánc és más művészeti ágak összefonódása áll.