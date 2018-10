Film

Legyőzhetetlen a Halloween az észak-amerikai mozikban

Második hete legyőzhetetlen a Halloween című horror az észak-amerikai mozikban - írta a Variety.com a jegyárbevételek iparági becslései alapján.



A Universal és a Blumhouse produkciója, melyben a főszerepet Jamie Lee Curtis játssza, második hétvégéjén 32 millió dolláros (9,1 milliárd forintos) jegyárbevételt hozott, ami 58 százalékkal kevesebb a parádés nyitásnál.



A film már pénteken átlépte a 100 milliós határt, ehhez járult az Amerikán kívüli forgalmazás, így összesen 172 milliónál jár.



A második helyen a Warner Bros. Csillag születik című remake-je végzett 14 milliós jegyárbevétellel. Lady Gaga és Bradley Cooper musicalfilmjére a debütálás óta Észak-Amerikában már 148 millió dollárért váltottak jegyet, Amerikán kívül is több mint százmilliót fizettek a pénztáraknál, így a film bevételei elérték a 148 milliót.



A Venom, a Sony szuperhősfilmje 10,8 millióval a harmadik helyen végzett, észak-amerikai jegyárbevétele ezzel 187 millióra, globálisan 508 millióra nőtt.



Halloweenre készült családbarát ijesztgetős film is, a Sony Libabőr 2: Hullajó Halloweenje, amelyik 7,5 milliós hétvégi észak-amerikai bevételével negyedik lett.



A nagy stúdiók óvatosak voltak az őszi ünnepek előtti filmbemutatókkal: csak a Lionsgate A Hunter Killer küldetés című, Gerard Butlerrel és Gary Oldmannel fémjelzett thrillere debütált a széles nyilvánosság előtt, az ötödik helyet sikerült is megszereznie 6,65 millió dolláros jegyárbevételével.