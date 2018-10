Programajánló

Konferencián emlékeztek meg Hamvas Béláról

Irodalmi konferencián emlékezett meg a Hamvas Béla Alapítvány a posztumusz Kossuth-díjas író, filozófus, esztéta halálának 50. évfordulójáról az Aranytíz Kultúrházban Budapesten - hangzott el az M5 csatorna Kulturális Híradójában szombaton.



Az In memoriam Hamvas Béla című konferencián, pénteken és szombaton az előadások mellett irodalmi beszélgetések, borkóstolók és felolvasások is várták a közönséget.



Palkovics Tibor szervező, hagyatékgondozó a műsorban elmondta: Hamvas Béla morális, erkölcsi és szellemi példát is tanúsított, életútja tehát ebből a szempontból is páratlan.



A rendezvényen láthatta a közönség első alkalommal Katona Zsuzsanna legújabb, Így láttak ők című tévéfilmjét, amely a még élő szemtanúk, rokonok, barátok elbeszélései és visszaemlékezésein keresztül nyújt betekintést az esztéta hétköznapjaiba.



A kulturális híradóban Katona Zsuzsanna rendező kiemelte: ezek az utolsó pillanatok, amikor még meg lehet szólaltatni olyanokat, akik személyes emlékeket őriznek Hamvas Béláról.



Az Így láttak ők című filmet november 4-én is megtekinthetik az érdeklődők a Duna World műsorán.