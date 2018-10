Kultúra

A bécsi Sigmund Freud parkban állítják ki Szabó Ottó szobrát

Vasárnaptól november 20-ig a bécsi Sigmund Freud parkban lesz látható Szabó Ottó Eltévedt űrhajós című, három méter magas köztéri szobra. 2018.10.28 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum hagyományává vált, hogy azok a köztéri művek, amelyek az évente megrendezett Art Capital képzőművészeti fesztiválon láthatók először, később fontos európai kulturális központokban is bemutatkoznak - írják a projekt szervezői az MTI-hez eljuttatott közleményükben.



Tavaly nyáron a Velencei Biennáléhoz kapcsolódó programként Vincze Ottó vízi installációjával, a River-poollal találkozhattak a biennálé látogatói a Giudecca sziget mellett, idén pedig Szabó Ottó (Robotto) szobra kerül Bécs egyik frekventált helyszínére, a botanikus kert és az Universitat Wien között lévő Sigmund Freud parkba.



A több mint három méter magas, térképét zavartan vizsgáló króm "turista" a nevezetes bécsi Fogadalmi templom előtt szélesen elnyúló téren helyezi kontrasztba a múltat és a jövőt.



Szabó Ottó 2012-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán. 2008-tól Budapesten és számos magyar városban nyílt kiállítása, Eltévedt űrhajósa pedig a 2017-es Art Capital - Public Art eseményének volt része Szentendrén.



2012-ben Kogart-díjat nyert, 2015-ben pedig megkapta a Semmelweis Art Award díjat a Nemmivoltunk csoport tagjaként. Hatalmas méretű szerkezetei, robotszobrai és installációi különféle háttértörténettel egészülnek ki.



A művész eltévedt űrhajósát saját élettapasztalata ihlette. A szobor az otthonkeresés szimbóluma is, ahogy diplomája után Londonban maga a művész, az űrhajós is a helyét keresi a világban, miközben azon morfondírozik, vajon hol van az otthon és egyáltalán mi számít annak.