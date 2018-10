Kultúra

Átadták a 63. Országos Függetlenfilm Fesztivál díjait

A Magyar Független Film és Video Szövetség (MAFSZ) október 11. és 14. között, Balatonfenyvesen rendezte meg az idei Országos Függetlenfilm Fesztivált és Konferenciát, amelynek versenyprogramjába 28 alkotás jutott be. Közülük 10 film alkotóit díjazták péntek este a budapesti A38 hajón szervezett ceremónián dicsérő oklevéllel, jutalomtárgyakkal, illetve összesen 1 millió 250 ezer forintos díjalap felosztásával.



A mások mellett a Magyar Nemzeti Filmalap, a Nemzeti Kulturális Alap, illetve a Magyar Művészeti Akadémia által támogatott filmfesztivál zsűrijét Papp László, Pálos György, Pócsik Andrea, Proics Lilla és Vincze Teréz alkotta.



A fődíjat Nem történt semmi című filmjével Csoma Sándor, Balázs István Balázs és Knapp Dávid érdemelte ki. A Magyar Művészeti Akadémia különdíját Tuza-Ritter Bernadett nyerte el Egy nő fogságban című alkotásával. A zsűri díját Moldovai Katalin vehette át az Ahogy eddig címmel vetített művéért.



A legjobb dokumentumfilm díjával jutalmazták Csibi Lászlót Nussbaum 95736 című filmjéért. A legjobb színész díját Gazdag-Kötél Orsolya vehette át Regős Ábel Kék óra című művében nyújtott alakításáért. A legjobb operatőr díját Bálint Arthur kapta a Tomi, Ervin és az iskola címmel, Simó Ibolyával közösen készített filmjéért.



Helstáb Martin Sok-sok festék című alkotása a legjobb kevert technikájú film díját nyerte el. Timkó Imre Magamba zárva című filmjével a Mediawave díját és a Közgáz Vizuális Brigád különdíját is elnyerte. A balatonfenyvesi Hubertus Hof díját Tóth Barnabás vehette át Susotázs című kisjátékfilmjéért.



A függetlenfilmes fesztiválon dicsérő oklevéllel és szintén pénzjutalommal díjazta a zsűri Lendvai Kristóf Majdnem eltoltam című kisjátékfilmjét, Chilton Flóra Hiába is hisztizel című alkotását, továbbá Szalay Kristóf és a Mozgásjavító diákjainak A tapasz című művét.